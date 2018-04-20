【港股收評】市況波動不已 投資者宜心靜勿妄動

大市在午後跌勢加劇，跌幅一度擴大至353點。午後跌幅擴大，是否反映出投資者預料在周末期間外圍市況不穩定因素會增加？從目前情況而言，中美之間的貿易磨擦仍未能物色到解決方法，加上美國政府對來自中國的高科技產品限制增加，導致手機設備及軟件股在午後跌幅擴大。目前難以預測中美雙方的磨擦何時會有援和跡象，所以未來一段時間港股會繼續反覆，投資者可以視前述的兩類股份表現，作為後市走勢指標。

恆生指數收市報30418點，跌290點；國企指數收市報12054點，跌185點，成交額為992.89億元。

不論是手機設備﹑或是股王騰訊控股(00700-HK)，或是中軟國際(00354-HK)等軟件，今日股價紛紛向下，其中其中中軟大插逾6%，騰訊又再次失守400元，反映出投資者對相關股份抱持先走為散的態度。現階段不宜出手低撈，畢竟目前左右相關股份表現的因素，為國與國之間角力，根本難以預測雙方會化干戈為玉帛，投資者實在無必要以身犯險。

金屬資源股今日再陷入弱勢，昨日才錄得逾26%反彈的俄鋁(00486-HK)，今日又再次下跌，全日錄得逾7%升幅。相關股份在短期內難改弱勢，投資者待股份上揚時搭上順風車，並無太大問題，但是要大手吸納則風險實在太大。待市況回穩時才再考慮是否吸納為佳。

聯想控股(03396-HK)將會成為首家可以全流通的中資股，會否成為下周一推高股價動力？相信又是一個只能產生短暫刺激作用的消息，不宜太積興奮﹑太進取，總之以平常心看待市場上的消息，而非亂作行動。

2018年4月20日下午5時29分

文﹕張偉倫

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