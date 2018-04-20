【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到台積電展望不如市場預期之下，使得台股指數再度大跌超過百點，其中台積電股價大跌超過 6%，終場加權指數下跌 191.84 點，技術面上跳空跌破所有短期均線，再度有轉空疑慮，而外資在現貨部分賣超 207.50 億，合計三大法人現貨淨賣超 219.77 億。

《國際金融市場焦點分析》

英國週四公布零售銷售數據不如預期，英鎊短線下滑後隨即反彈上漲，不過晚間 BOE 行長卡尼發表談話，意外的淡化五月利率會議上升息的可能性，英鎊因此再遭重擊，大跌超過百點；澳洲昨日公布就業數據遠不如預期，澳幣短線下殺後隨即翻揚並站上 0.78 美元，不過晚間隨著美國公布經濟數據優於預期，美債殖利率大幅揚升下，澳幣盡吐早盤漲幅追隨其他非美下挫。

《國際商品市場焦點分析》

WTI 期貨週四早盤延續前一日因庫存數據利多所帶來的漲勢，價格盤中一度站上 69 美元價位，不過晚間美元大幅走強，同時 10 年期美債殖利率再度逼近 3% 大關，美股則因科技股賣壓而走低，市場風險規避情緒再起，油市也面臨獲利了結賣盤，收盤 WTI 期價反轉漲勢收跌；美債殖利率揚升及美元走強同樣為金市帶來壓力，避險需求難抵承重賣壓，金價收盤挫低失守 1350 美元。

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