遭美禁運封殺 逾40家基金下調中興估值 最低喊跌3根停版

遭美國禁運封殺的中興通訊 (0763) 今 (20) 日發聲明表示，美國長達 7 年的出口禁令，對中興極不公平，不能接受。中興將暫定 14:30 就此事在深圳總部舉新記者會。

《中國基金報》報導，聲明指出，在相關調查尚未結束之前，美國商務部工業與安全局執意對公司施以最嚴厲的制裁，對中興通訊極不公平，不能接受！

中興通訊表示，2018 年 4 月 16 日，美國商務部工業與安全局 (BIS) 以中興通訊對涉及歷史出口管制違規行為的某些員工未及時扣減獎金和發出懲戒信，並在 2016 年 11 月 30 日和 2017 年 7 月 20 日提交給美國政府的 2 份函件中對此做了虛假陳述為由，做出了啟動對中興通訊和中興康訊公司拒絕令的決定。

聲明指出，BIS 無視中興通訊過去兩年在遵循出口管制合規方面的艱苦努力、巨大投入和長足進步；無視上述兩份函件中的問題是公司自查發現，及時主動通報；無視公司第一時間處理了對此可能有疏忽的責任人，並快速糾正問題，並聘請權威美國律所獨立調查。在相關調查尚未結束之前，BIS 執意對公司施以最嚴厲的制裁，對中興通訊極不公平，我們不能接受！

中興表示拒，拒絕令不僅會嚴重危及中興通訊的生存，也會傷害包括大量美國企業在內的中興通訊所有合作夥伴的利益。

聲明強調，中興不會放棄通過溝通對話解決問題的努力，也有決心通過一切法律允許的手段維護自身的合法權益，維護全體員工和股東的合法權益，履行對全球客戶、消費者使用者、合作夥伴及供應商的責任。

由於遭美國禁運封殺，中興通訊股票自 4 月 17 日起停牌。但作為 5G 龍頭，截至去年底共有 653 檔公募基金持有中興通訊，合計持有 32659 萬股，以最新收盤價計算，持倉市值約 100 億元。

對於面臨不確定性，已有超過 40 家基金公司相繼下調中興通訊估值，多數基金公司如中信保誠和長信基金，對中興通訊按 2 個跌停或者下調 20% 估值，不過也有基金公司如前海開源基金對中興通訊股價估值只有 22.82 港元，相當於 3 個跌停。

另據《證券時報》報導，中興通訊將暫定 14:30 就此事在其深圳總部舉行新聞發佈會。