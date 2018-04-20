Caixabank遭西班牙高院正式調查 肇因於工行馬德裏洗錢

西班牙高等法院周四宣布對本國銀行Caixabank (CABK.MC)進行正式調查，因其涉嫌參與為中國犯罪嫌疑人洗錢近1億歐元(1.2380億美元)。

該法院在書面裁決中稱，這項調查源於對中國工商銀行(601398-CN)的另外一項調查。工行被指控通過其馬德裏分行為華人有組織犯罪集團洗錢數億歐元。

Caixabank為西班牙第三大銀行，其發言人否認曾與被控洗錢者合作或參與了相關活動。工行在西班牙的發言人未立即回覆置評請求，不過該行之前否認有任何不當行為。

高等法院稱，2013至2015年，Caixabank在馬德裏10家分行的員工幫助中國犯罪嫌疑人向中國大陸和香港轉賬9,900萬歐元(1.2248億美元)，其中部分就是通過與工行簽署的相關銀行協議。

「盡管知道存在風險，但Caixabank未實施必要的反洗錢控制措施，」法官在法院裁決中表示，並稱該行沒有適當提醒西班牙金融情報部門註意可疑轉賬。

Caixabank股價在法院宣布裁定後先是微幅下滑，後來轉升，收盤近持平。(路透馬德里)

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