【異動股】智能電視概念股逆市拉升 同洲電子(002052-CN)漲停

今日早盤，智能電視概念股逆市拉升，截止發稿，同洲電子(002052-CN)漲停報4.82元，樂視網(300104-CN)盤中一度漲停現漲8.79%報5.57元，錦富技術(300128-CN)漲8.1%報9.21元，兆馳股份(002429-CN)漲3.75%報3.32元，數碼科技(300079-CN)、鵬博士(600804-CN)、創維數字(000810-CN)等股均有拉升。

當下，以“高超清”聞名的4K電視正帶動大屏電視的熱銷，撬動萬億産業市場規模。數據顯示，2012-2018年的七年間，4K電視市場滲透率已快速提升至40%以上，55英寸以上大尺寸4K電視滲透率更是高達90%以上。顯然，4K已成為大尺寸電視的主流分辨率。在中國，2017年4K電視機産量已達到3030萬台，占全球4K電視機總量的42%;4K電視國内銷量占比接近60%，遠高于35%的全球平均水平。預計2020年全球4K入戶數將突破3.3億戶，中國將成為全球最大的4K電視消費市場。電視廠商方面，以創維、TCL、LG、長虹、創維、康佳、海爾、海信為首的傳統家電企業注入智慧科技力量，紛紛開設4K電視終端生産線，逐漸實現智慧轉型。另一方面，以小米、微鲸、酷開、愛奇藝等為代表的新銳科技企業也正摩拳擦掌，推出了以各自生態鏈為基礎的智慧電視，以生態消費為核心，叩開智能家電市場的大門。

昨日(4月19日)，北京市統計局、國家統計局北京調查總隊發布了今年一季度北京市經濟運行情況，在高端制造業方面，北京一季度的智能電視、集成電路等新興産品産量大幅增長，其中智能電視産量大幅增長了4.1倍，成績尤為矚目。

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