李顯龍投書《華郵》稱美國貿易戰結惡果、問題在國內

美國《華盛頓郵報》18 日刊登新加坡總理李顯龍撰寫的評論文章，內容聚焦於近日中美兩國之間的貿易摩擦，呼籲兩國重新回到世貿組織 (WTO) 框架內解決問題，不要令事態發展至貿易戰的地步。文章提到，在回顧貿易摩擦起因時，李顯龍批評美國政府單方面挑起爭端，使得全球多邊體系面臨威脅，「多邊體系曾在二戰之後幫助整個世界重回繁榮。因此全球各國，無論大小，都將被這場貿易戰殃及。」



李顯龍認為，美國與其指望借助一場貿易戰來解決貿易逆差問題，不如在自家國內找原因。「一個國家產生貿易逆差是該國所消費的商品總量大於其所生產的商品總量的結果，這一問題既不是貿易壁壘所造成的，也不會被貿易壁壘所解決。」



作為新加坡的現任總理，他表達對於貿易摩擦升級的擔憂。「每年經由我國進行的貿易總量比全國國內生產毛額 (GDP) 的三倍還多。如果全球最大的兩個經濟體爆發貿易戰，屆時將對新加坡帶來巨大的負面影響。此外，貿易摩擦給中美兩國關係帶來的負面影響甚至可能超出經濟範疇，使得如半島無核化等需要中美兩國聯手解決的問題進展停滯不前，給世界和平蒙上陰影。」



李顯龍認為，隨著中國經濟體量在加入 WTO 之後飛速增長，中美兩國的競爭是不可避免的。但是，競爭應該被置於 “一個相互依存的框架和國際通行的規則體系下” 得到解決。



在評價中國的應對時，李顯龍讚揚中國在最近的博鰲論壇上所表現出的開放和多邊主義立場。他希望中國持續對外開放的姿態能夠成為化解兩國爭端的契機，“開花結果”。



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