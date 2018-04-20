李慧芬：3.40元左右買入中聯重科(01157-HK) 目標4.20元

中聯重科(01157-HK)發盈喜，按中國會計準則，預計3月止季度純利介乎3.6-4億人民幣(下同)，按年增長326%-373%，主要受惠工程機械業務營業收入大幅增長約80%；及產品銷售結構進一步改善，高毛利率產品的佔比持續擴大，產品盈利能力進一步提升。

集團此前公布2017年止年度業績，收入206億元，按年增加43%。錄得純利13.4億元，相對上年度虧損9.3億元。

另外，中聯重科擬批准及授權工業車輛公司開展總額不超過7,000萬元、為期不超過六個月的保兌倉業務。工業車輛公司為經銷商提供連帶擔保責任額度則不超過4,900萬元。

集團由生產製造企業向製造服務型企業轉變，改善盈利模式，變革管理體制，嚴控經營風險，夯實人力資源基礎，提升經營質量，全面增強盈利能力。集團沿著「一帶一路」國家戰略路線，加快完善國際營銷服務網點佈局，開拓重點區域、重點市場，提高產品競爭力和市場本地化。

投資者可於3.40元左右買入中聯重科，獲几目標4.20元。

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