遠東新申請匯出6億美元資金投資美國廠，未來有進一步擴充可能

【財訊快報／李娟萍報導】遠東新 (1402) 公告對外投資美國廠 6 億美元，董事長徐旭東指出，此一資金主要是用來完成美國廠一期興建工程，該投資案的規模有進一步擴充的可能。遠東新「美國製造」連標下兩案，2 月 1 日甫以 3,350 萬美元價金標下 M&G 位於美國西維吉尼亞州 PET 廠資產及俄亥俄州研發基地，3 月 21 日又以 3.75 億美元，與泰國 Indorama 及墨西哥 Alpek，合標下美國 M&G 位於美國德州聖體市的興建中廠房。



兩案標金合計約 4 億多美元，遠東新向經濟部投審會申請匯出的金額是 6 億美元，將視進度、分批到位。



徐旭東解釋，除了支應標金外，此廠仍為在建工程，需要資金完成，未來美國廠要擴充到那一步，還不一定。



2016 年 M&G 公司於美國德州聖體市啟動投資案，為全球最大 PTA 與 PET 一貫化廠及全美最大 PTA 廠。預計該廠於 2-3 年完成後，將年產 130 萬噸純對苯二甲酸 (PTA) 及 110 萬噸聚酯(PET)。



遠東新指出，為因應美國廠投資，該公司將有籌資計畫，籌資方式目前未定。



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