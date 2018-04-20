麥迪森控股(08057-HK)擬不少于11億港元收購三隻小熊科技

麥迪森控股(08057-HK)公布，于2018年4月19日(交易時段後)，潛在買方麥迪森軟件科技有限公司(為公司的間接全資擁有)與潛在賣方訂立不具法律約束力諒解備忘錄，内容有關建議交易。建議交易的代價將須待諒解備忘錄的訂約方進行進一步磋商後，方可作實。倘落實完成建議交易，預期代價將不少于11億港元，將由潛在買方以現金或促使公司按不多于1.8港元的發行價配發及發行代價股份的方式償付，或結合兩種方式償付(但無論如何以現金償付的部分將不會多于代價的20%)。

根據諒解備忘錄的條款，于重組完成後，潛在買方擬收購及潛在賣方擬出售Perfect Elite Holdings Limited(目标公司，其將于重組後透過可變權益實體安排間接控制三隻小熊科技)的全部已發行股本。

根據重組，目标公司將于香港註冊成立一間全資附屬公司，而該公司將成立目标外商獨資企業。于完成建議交易前，目标外商獨資企業應透過與中國公司(即深圳市三隻小熊科技有限公司，其將于建議交易完成後入賬為目标公司的附屬公司)及其股東訂立可變權益實體協議收購中國公司的全部控制權及經濟利益。預期于重組完成後，根據可變權益實體協議項下的可變權益實體安排，中國公司將入賬為目标公司之附屬公司。

中國公司為于2015年于中國成立的公司，主要從事根據移動互聯網技術及區塊鏈技術銷售及開發手機應用程式及軟件産品。中國公司透過開發及提供各類移動互聯網遊戲作為主要應用程式産品開展其業務。憑藉産品組合及大量註冊會員，中國公司一直將其業務轉變為以區塊鏈技術為基礎的專屬平台，當中不同移動應用程式産品的功能可彼此兼容。此外，由于註冊會員可于區塊鏈平台上彼此分享資訊及互動，甚至透過使用統一虛擬貨币買賣中國公司所開發的虛擬産品，故已建立虛擬社區。

董事認為，諒解備忘錄内擬進行及概述的建議交易旨在令公司及股東整體受惠，原因為收購目标公司的全部股權將不僅受惠于金融服務與區塊鏈技術之間潛在協同作用的前景以及中國公司所貢獻的溢利，亦可令集團加快了解區塊鏈技術及其相關商業應用以及随時可用于開發區塊鏈金融應用程式的技術專家團隊。

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