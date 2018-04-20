美國4月份費城聯儲製造業指數升至23.2 擴張步伐有所加快

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國中大西洋地區製造業於 4 月繼續擴張，擴張步伐有所加快。美國聯準會費城分行公佈 4 月份衡量費城地區製造業活動表現的總體經濟指數，由 3 月份的修正後的 22.3，向上揚升至 23.2。2017 年 2 月份 43.3 的數據是 1984 年 1 月以來最高。



此前彭博社調訪 41 位經濟專家得出的預估中值為 21.0，預估值介於 18.0 至 28.0 之間。數值高於零，便代表賓州東部、紐澤西州南部以及德拉瓦州地區製造業景氣擴張。低於零則意味著製造業景氣衰退。而 4 月份指數是連續第 21 個月處於零以上。



根據這份數據的分項指數，4 月份新增訂單分項指數從前月的 35.7，向下滑落至 18.4；就業分項指數由前月的 25.6，升至 27.1；出貨分項指數自前月的 32.4，降至 23.9；支付價格分項指數從前月的 42.6，升至 56.4；收取價格分項指數由 20.7，升至 29.8；庫存分項指數由前月的 16.5，降至 9.5。



衡量未來 6 個月的展望分項指數從前月的 47.9，向下滑落至 40.7。







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