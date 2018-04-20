臺灣邦交國史瓦濟蘭要改名了！蔡總統前往祝賀50年獨立

史瓦濟蘭（Kingdom of Swaziland）國王姆斯瓦蒂三世（Mswati III），為非洲最後一位絕對君王，同樣也是台灣邦交國之一的君主，週四（19 日）表示，正式將史瓦濟蘭國家稱號重新命名為「eSwatini 王國」。

《路透》報導，用當地的史瓦濟語言慶祝王國獨立的 50 週年及他 50 歲生日，姆斯瓦蒂三世提道 eSwatini 的意思是「史瓦濟人的土地」。

國王近年來在 2017 年聯合國大會，和非洲聯盟及其他國際會議上的發言，曾多次提到「eSwatini 王國」。

距離首都姆巴巴（Mbabane）內以東 40 公里（25 英里）處，位於曼齊尼（Manzini）二城內的一座體育場裡，舉行大型聚會的姆斯瓦蒂三世提道將把史瓦濟的稱號改回被英國統治前的國號。

於 1968 年從英國獨立的史瓦濟蘭，或 eSwatini，人口約 130 萬人，與中華民國邦交 50 年。 蔡英文總統前往祝賀建國 50 年儀式。這是自 2016 年擔任總統後，首次訪問非洲。

姆斯瓦蒂三世說道，「史瓦濟蘭」這個名字引起混亂，「每當我們出國，人們都把我們稱為瑞士（Switzerland）。身穿一身紅色和黑色的軍裝，乘坐著敞篷車進入體育場的國王希望人民有個民族意識的國名。

據了解，國王的大部份臣民都生活困苦，大多數在農業討生活，經常種植糖類產品。除了貧困程度廣泛，其艾滋病病患比率為全球最高。

史瓦濟蘭地理位置 / 圖：谷歌

中華民國目前邦交國，包含羅馬教廷，為 20 國。