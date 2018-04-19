新華時評：中國制造須有長纓在手

新華社4月19日消息，多部委聯手推動确立國家創新平台、明确我國牽頭組織國際大科學計劃和大科學工程“三步走”發展目标、深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網……一段時間以來，國家密集出台鼓勵科技創新的政策措施，凸顯創新驅動的重要性和緊迫性。

核心技術是中國制造發展的最大“命門”，必須抓在自己手裡，才不會受制于人，這是根本上保證國家經濟安全，築牢發展根基的舉措。新中國成立特别是改革開放以來，我國建成了完備的工業體系和産業配套能力;黨的十八大以來，創新驅動的國家戰略地位日益凸顯，一批重要科技成果井噴而發，創新成為發展的重要動力，為中國制造邁向中高端打下堅實基礎。

站在新起點上，面對複雜的國際競争態勢，風起雲湧的産業變革，發展機遇轉瞬即逝，我們比以往任何時候都更需要加大氣力創新發展。隻有真正理解“科技是國家強盛之基，創新是民族進步之魂”的深刻内涵，增強危機感，踏踏實實搞創新，將高端科技成果的長纓牢牢攥在手中，才能推動中國制造在全球高端價值産業鏈上占有更大的空間。

苟日新，日日新。緊緊牽住核心技術自主創新這個牛鼻子，必須破除制約創新的體制機制障礙，讓企業創新力充分湧動，并保護好科技創新成果，最大化形成科技創新合力，加快突破關系國計民生和經濟命脈的重大關鍵科技問題。

在從制造大國向制造強國邁進的過程中，我們既要堅持開放發展、互利共赢，也要深深牢記，核心技術靠化緣是要不來的，必須依靠自力更生。

惟改革者進，惟創新者強，惟改革創新者勝。實踐告訴我們，自力更生是中華民族自立于世界民族之林的奮鬥基點。敢于走别人沒有走過的路，勇于創造引領世界潮流的科技成果，讓創新真正成為第一動力，中國制造定能風雨之後見彩虹。

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