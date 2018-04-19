【港股午評】好友大反擊 內銀股可以追？

港股好友今早進行大反擊？這種說法當然是有點誇張，但是今早大市表現確實是相當不俗，半日錄得近400點升幅。是因為港匯轉強﹑內地放寬合格境內有限合夥人(QDLP)及合格境內投資者省外投資(QDIE)總額度有關？兩項因素皆為利好消息，當市場人士希望股市重拾動力，自然會將利好因素放大，甚至當有壞消息出現時，亦認為壞消息已出齊。所以今早大市這一波反擊，相信已蘊釀多時。惟目前不見得投資者對後市態度有明顯轉變，仍然不建投資者大手入市。

恆生指數中午收市報30672點，升388點；國企指數中午收市報12242點，升256點，成交額為639.07億元。

今早絕大部份成份股皆上升，其中金融股表現相當突出，單是三大內銀股已經推高大市123點，即大市約3成升幅是來自三大內銀。不單止內銀股，就連內險股今早亦有較佳表現，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股升1.4%。內銀及內險為投資者寵兒，一般而言當相關股份上揚，大市升勢難以在短期內結束，可是近期市況實在太飄忽，難以對後市走勢作出更精準預測，所以仍然是不建議投資者加注。除非大市可以在短期內衝破31200點阻力位，屆時才考慮加注為佳。

至於重磅股騰訊控股(00700-HK)表現卻並無帶來太大驚喜，只是成功收復大股東配股價405元。若投資者在過去兩日已成功低撈，則可以將手上的騰訊股份放在旁邊，靜待下月中該公司公布今年首季業績才再考慮是追或是沽。

手機設備股已反彈，不宜加注，醫藥股則先再觀察後再出擊為佳。

2018年4月19日下午1時

文﹕張偉倫

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