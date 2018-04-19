中資銀行結構性存款3月規模增長超4000億元

根據央行今日公布的金融機構信貸統計數據發現，3月末中資銀行結構性存款規模共計87958.84億元，比2月末增加4335.44億元，環比增幅5.2%。

其中，中資全國性大型銀行(工行、建行、農行、中行、國開行、交行和郵儲行)結構性存款合計32403.41億元。這一數字比2月末增加2245.91億元，環比增幅7.4%。其中，個人結構性存款為18936.49億元，比2月末增加2082.22億元，環比增幅12%。

而中資中小型銀行(資産總量小于2萬億的銀行)結構性存款合計55555.43億元，比2月增加2089.53億元，環比增幅3.9%。其中，個人結構性存款為18994.33億元，比2月末增加1638.14億元，環比增幅9.4%。

央行統計顯示，今年1月至3月，中資銀行結構性存款規模合計251346.12億元，而2017年1月至3月，這一數字為175349.14億元，同比增幅達43.3%。

所謂結構性存款，是指在普通存款的基礎上嵌入金融衍生工具(包括但不限于遠期、掉期、期權或期貨等)，將投資收益與利率、匯率、股票價格、商品價格、信用、指數及其他金融類或非金融類标的物挂鈎的具有一定風險的金融産品。

過去多年來，這一産品都不溫不火。然而自去年中下旬以來，結構性存款突然爆發，規模出現快速增長，主要是個人結構性存款增幅較猛。統計數據顯示，去年一年，銀行個人結構性存款就激增9000億元，增幅約為48%。從上述3月末數據來看，主要也是個人結構性存款增長較快。

來源：中國證券網

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