【大行報告】大摩：香港最優惠利率未必於下次聯儲局加息時上升

摩根士丹利發表研究報告，認為港銀最優惠利率會否上升，取決於存款利率是否需要提升，料跟随下次聯儲局加息的機會較低。

該行指，聯儲局在今次的加息周期已加息六次，銀行同業拆息亦見上升，市場不理解最優惠利率為何尚未移動。而最優惠利率是由銀行釐定，認為港銀只有少量資産與最優惠利率聯系，例如是與H按設有P-2.85厘的鎖息上限，但考慮到近十年的低息環境，大部分的銀行貸款均改為以拆息為基準，故銀行上調最優惠利率需求較細。

該行續指，現時無監管規例規定需要串連地調整最優惠利率及存款利率，但過往亦有相關例子，而在2004至2006年美聯儲加息周期中，港銀在美國第六次加息時開始調整最優惠利率及存款息率，當時銀行進取地上調存款息，2005年3月存息僅0.01%，到同年底已升至2.5%，期内最優惠利率亦由5%升至7.5%。

大摩認為，2005年時港銀面對存款顯著減少的問題，2004年12月存款額達1.4萬億元，但到2005年11月就銳減21%至1.1萬億。而資金成本最低的儲蓄戶口存款，佔比由37%急跌至28%。但在今次的周期中，儲蓄戶口存款去年增長8%，今年首兩個月則續升約3%，在整體存款中的佔比亦有增加。現時銀行體系中儲蓄戶口存款佔比約42%，三大銀行比例相信較高，而活期存款則佔約15%，反映銀行體系資金成本維持低位，未見誘因提升存息或最優惠利率。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)