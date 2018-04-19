「與中俄日等國搞好關係 對我們是好事」 川普在美日發布會的結束語

摘要：川普已經收拾完備準備離開的時候，又轉身回到話筒前，清晰而響亮地用一句話結束了這場發布會，「如果能夠和中國、俄羅斯、日本等國搞好關係，那是一件好事，而不是壞事。」

在 4 月 18 日的川普 - 安倍聯合新聞發布會上，川普已經收拾完備準備離開的時候，又轉身回到話筒前，清晰而響亮地用一句話結束了這場發布會，「如果能夠和中國、俄羅斯、日本等國搞好關係，那是一件好事，而不是壞事。」

他隨即又強調了一遍，「記住這點就好，和別的國家搞好關係，是好事，不是壞事。」

在這句話之前，他還表示，「在對待俄羅斯的問題上，沒有誰比我川普更強硬了」。

談北韓

在這次新聞發布會上， 川普表示期待與北韓領導人金正恩之間即將到來的對話，但同時他也警告稱，如果沒有什麼實質性成果，他將起身離開：「這是一個歷史性的時刻，希望這次會面會成為一次偉大的成功…… 如果我認為這次會議不會有什麼實質性的成果，我們就不會去參加；如果在會議過程中我意識到不會有什麼實質性成果，那我也會有禮貌地起身離開。」

在表達對美朝對話的信心的同時，川普也「有所保留」，他表示這次會面還沒有最終敲定時間，雙方在議程方面還沒有達成一致，因此也有可能被取消。

川普還表示，他尋求北韓放棄核武器的「切實有力證據」，也希望北韓能夠釋放三個美國囚犯。「一旦選擇無核化，擺在北韓面前的就是一條光明大道。」

關於美朝對話的計劃，川普透露，如果決定舉行可能會安排在 6 月，官員們已經對 5 個可能舉辦會議的地點進行評估。

此前，川普證實了中央情報局（CIA）局長 Mike Pompeo 已經秘密出使北韓，與金正恩商談美朝領導人會面事宜。

談美日貿易關係

此次發布會作為總結川普與安倍會面成果的展示，核心內容還是會落在美國和日本如何磋商近期較為緊張的貿易關係。

川普表示，希望與安倍晉三共同協作以減少美國對日本的貿易赤字，解決措施中包括讓日本購買更多美國軍事設備和其它產品。

日本首相安倍金三計劃向川普尋求美國對歐洲、加拿大等國那樣的豁免。川普表示，如果對日貿易赤字有所減少，他對這一訴求持開放態度。

川普在與安倍晉三進行工作午餐時表示：「我知道他們正在訂購價值數百億美元的大量飛機。」川普還說，日本訂購的飛機包括戰鬥機和其他飛機，這將有助於兩國的貿易平衡。川普和安倍晉三還表示，他們同意加強兩國之間的貿易磋商。

『新聞來源／華爾街見聞』