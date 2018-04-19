騰訊(00700-HK)ADR收升4.12元 油價升油股漲

港股ADR指數按比例計算，收報30509點，升224點，升幅0.74%。
大型藍籌全線做好，騰訊控股(00700-HK)ADR收報404.12元，較港收市升4.12元。匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.26元，較港收市升0.61元；港交所(00388-HK)ADR收報255.67點，較港收市跌0.13元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.73元，較港收市升0.13元。
美國原油庫存下跌，外圍油價升至三年半新高，刺激油股表現向上。中海油(00883-HK)ADR收報12.9元，較港收市升0.22元；中石油(00857-HK)ADR收報5.73元，較港收市升0.11元；中石化(00386-HK)ADR收報7.6元，較港收市升0.1元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.11元，較港收市升0.56元；聯通(00762-HK)ADR收報10.35元，較港收市升0.09元；中電信(00728-HK)ADR收報3.6元，較港收市升0.03元。
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