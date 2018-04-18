人民日報評中興危機：用創新裝扮自己的明天

美國商務部日前宣布，今後7年内，將禁止該國企業向中國電信設備制造商中興通訊(00763-HK)出售任何電子技術或通訊元件。這一事件不僅對包括中興在内的高科技企業産生影響，而且在輿論場上引發深入讨論，其中的一個關注焦點是，出口禁運觸碰到了中國通信産業核心技術缺乏的痛點。“缺芯少魂”的問題，再次嚴峻地擺在人們面前。

這些年來，中國通信産業發展迅速，芯片自給率不斷提升。華為的麒麟芯片不斷追趕世界先進水平，龍芯可以和北鬥一起飛上太空，而藍牙音箱、機頂盒等日用品也在大量使用國産芯片。但也要看到，在穩定性和可靠性要求更高的通信、軍事等領域，國産芯片還有較大差距。數據顯示，2016年中國進口芯片金額高達2300億美元，花費幾乎是排在第二名的原油進口金額的兩倍。此次事件讓我們再次認識到：互聯網核心技術是我們最大的“命門”，核心技術受制于人是我們最大的隐患。

面對技術差距不能盲目悲觀，對中國的高科技發展喪失信心，而應該激發理性自強的心態與能力，通過自力更生掌握核心技術。“可以預見，從現在開始，中國將不計成本加大在芯片産業的投入，整個産業將迎來曆史性的機遇。”一位投資人如此評論道。确實，如果我們能夠痛定思痛，加快推進互聯網和信息産業政策完善和科技體制改革，并産生更強的改革緊迫感、凝聚起更大的改革力量，那就有可能把挑戰變成機遇。

對互聯網和信息産業來說，商業模式的創新固然能夠帶來流量和財富，但最終比拼的還是核心技術實力;對政府部門而言，應該形成更加有利于創新驅動發展的制度環境，比如說芯片設計具有試錯成本高和排錯難度大的特點，就需要從更大層面統合科研力量、實現集中攻關。就像中興在内部郵件中所言，“任何通往光明未來的道路都不是筆直的”，突破核心技術肯定會帶來陣痛，但在關鍵領域、卡脖子的地方下大功夫，是為了用現在的短痛換來長遠的主動權。我們不必為今天的封鎖驚慌失措，中國的高科技能夠克服初期從無到有的困難，也有信心在後期突破核心技術的瓶頸。

保持信心的同時，我們也不能因遭遇屈辱式的制裁而産生極端偏激的情緒。一方面，中國作為一個大國，在國際貿易體系中有足夠的騰挪空間;另一方面，國産通信産業從零起步，如今發展到與世界通信巨頭并駕齊驅，并在5G時代展現出領跑能力，絕不是得益于自我封閉。那種把封鎖當作“重大利好”“自主研發春天來了”的偏激聲音，把擴大開放與自力更生對立起來，反而不利于高科技的技術攻關。事實上，封閉最終隻能走進死胡同，隻有開放合作，道路才能越走越寬。美國這次實施出口禁運，國内的相關供應商股票應聲下跌、損失嚴重，就是一個明證。中國將繼續擴大開放，努力用好國際國内兩種科技資源，在與世界的互利共赢中實現自主創新。

“不能總是用别人的昨天來裝扮自己的明天”，“隻有把核心技術掌握在自己手中，才能真正掌握競争和發展的主動權，才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。”習近平總書記的告誡可謂刻骨銘心。核心技術靠化緣是要不來的，也是花錢買不來的。中國經濟發展的下半場重點是實現高質量發展，實現核心技術的自主創新。這條路很長，但隻要用心做，就一定能實現目标。

來源：人民日報

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