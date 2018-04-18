財政部：一季度證券交易印花稅415億元 同比增長31.3%

財政部網站消息，今年一季度，各級財政部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調和新發展理念，以供給側結構性改革為主線，繼續實施積極的財政政策，大力推進減稅降費等政策措施。財政收入實現平穩較快增長，收入質量進一步提高;財政支出繼續保持較高強度，支出進度總體加快，對重點領域支持力度進一步加大，有力促進了經濟社會平穩健康發展。

一、全國一般公共預算收支情況

(一)一般公共預算收入情況。

1-3月累計，全國一般公共預算收入50546億元，比去年同期增加6037億元，增長13.6%。其中，中央一般公共預算收入24042億元，同比增長18.9%;地方一般公共預算本級收入26504億元，同比增長9.1%。全國一般公共預算收入中的稅收收入44332億元，同比增長17.3%;非稅收入6214億元，同比下降7.5%。

主要收入項目情況如下：

1.國内增值稅17699億元，同比增長20.1%。

2.國内消費稅4020億元，同比增長28%。

3.企業所得稅8535億元，同比增長11.7%。

4.個人所得稅4610億元，同比增長20.7%。

5.進口貨物增值稅、消費稅4332億元，同比增長15.9%;關稅744億元，同比增長6.3%。

6.出口退稅3835億元，同比增長11.7%。

7.城市維護建設稅1378億元，同比增長18.2%。

8.車輛購置稅975億元，同比增長24.9%。

9.印花稅769億元，同比增長21.9%。其中，證券交易印花稅415億元，同比增長31.3%。

10.資源稅406億元，同比增長19%。

11.土地和房地産相關稅收中，契稅1418億元，同比增長17.8%;土地增值稅1454億元，同比增長2.2%;房産稅633億元，同比增長11.4%;城鎮土地使用稅600億元，同比增長4.2%;耕地占用稅370億元，同比下降32.3%。

12.車船稅、船舶噸稅、煙葉稅等稅收收入224億元，同比增長5.2%。

(二)一般公共預算支出情況。

1-3月累計，全國一般公共預算支出50997億元，同比增長10.9%。其中，中央一般公共預算本級支出6037億元，同比增長4.7%;地方一般公共預算支出44960億元，同比增長11.8%。

主要支出項目情況如下：

1.教育支出7474億元，增長8.1%.

2.科學技術支出1394億元，增長17.8%。

3.文化體育與傳媒支出594億元，增長20.5%。

4.社會保障和就業支出9184億元，增長12.2%。

5.醫療衛生與計劃生育支出4426億元，增長7.8%。

6.農林水支出3647億元，增長24.9%，其中農業支出、扶貧支出分别增長38.3%、58%。

7.城鄉社區支出5086億元，增長10%。

8.交通運輸支出2592億元，增長28.4%。

9.債務付息支出1380億元，增長18.4%。

二、全國政府性基金預算收支情況

(一)政府性基金預算收入情況。

1-3月累計，全國政府性基金預算收入15253億元，同比增長34.6%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入945億元，同比下降6.3%;地方政府性基金預算本級收入14308億元，同比增長38.6%，其中國有土地使用權出讓收入13327億元，同比增長41.8%。

(二)政府性基金預算支出情況。

1-3月累計，全國政府性基金預算支出12111億元，同比增長50.7%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出155億元，同比增長0.1%;地方政府性基金預算支出11956億元，同比增長51.7%，其中國有土地使用權出讓收入相關支出10909億元，同比增長56.1%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)