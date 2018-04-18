【日盛投顧】亞洲股市回神，台指站穩半年線

◆盤勢分析

1. 周二美股四大指數收漲，是連續兩日上揚，晨間亞洲股市普遍上揚。台股早盤以小高盤開出，指數一度上攻至月、季線之上，但因 2330 台積電、2317 鴻海轉弱，漲幅逐漸收斂，但尾盤期貨結算與陸、港股市翻紅，帶動台股微幅收高。最終指數小漲 37.44 點，收在 10,847.89 點，漲幅 0.35%，成交量縮小至 1,454.22 億元；OTC 指數上揚 0.69%，收在 153.99 點。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股持續在 10,750~11,000 點區間震盪，目前各天期均線集結在 10900 點附近，月線開始下彎，蓋頭反壓成型。

(2) 量能：周三量縮回穩，後續不宜帶量下殺。

(3) 技術指標：KD 指標 9 日 K 值為向下，呈現震盪整理格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 33.29 億元；外資 - 17.90 億元、投信 + 5.98 億元、自營 - 21.37 億元。

權值股止跌，電子元件、矽晶圓小型電子股衝鋒

1. 電子類股

(1) 電子元件、PCB：

大盤止跌回穩，被動元件族群挾報價上揚與獲利表現佳，2327 國巨、2492 華新科、3090 日電貿、2456 奇力新續創波段新高；二極體族群的 2481 強茂、2434 統懋、5305 敦南股價轉強。此外，即將進入旺季的 6141 柏承、2367 燿華股價再創波段新高。

(2) 矽晶圓：

周一股價創高的 5483 中美晶、6488 環球晶，短暫經過一天的整理，周三再度轉強，股價重回高檔水準。

(3)LED 與 IC 設計：

3698 隆達車用高功率晶粒打入大陸車廠供應鏈，股價利多激勵直奔漲停；美國出手封殺中興通訊，市場預期 2454 聯發科間接受惠，周三股價逼近漲停

2. 非電子類股

(1) 工具機：

自動化需求增加與新產能陸續投入，2049 上銀股價則再創波段新高，同業 1597 直得、1590 亞德客 - KY 股價皆有表現。

(2) 小型塑化：

國際油價維持高檔，小型塑化廠商第一季獲利可期，1312 國喬、1305 華夏，周三股價表現強勢。