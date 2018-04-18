【華冠投顧】武傑電台:台股漲跌互見的整理盤!操作難度增加!

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事，近期常常受到國際因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤漲 32 點，最終收盤收漲 37 點，收在 10847 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況有加入武傑 LINE@家族的朋友，武傑會適時在 LINE@家族給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低! 喜歡武傑分析的朋友都可以在 LINE@或武財神陳武傑 FB 上有更多即時資訊與你分享!



◆ 武傑關注個股:

1. 聯發科 (2454):

美國政府禁止美國企業銷售零組件給中國大陸通訊設備廠中興通訊，美國手機晶片廠高通恐將受創，市場則揣測可望受惠。

操作建議：股價今天在消息面的激勵下，正式的放量攻擊。對聯發科而言，展望物聯網的堀起，是可以期待未來營運的成長動能；可正面看待股價的補漲。短線支撐：350 塊。

2. 奇力新 (2456):

游組裝廠紛紛展開被動元件搶料大作戰，也推升被動廠訂單狂湧，電感，目前的訂單出貨比已經來到 2，也就是說，被動廠每出貨 100 元，新接訂單就有 200 元。

操作建議：被動元件持續吸引人氣，奇力新短線具有軋空條件；可望走出補漲行情。短線支撐：108 塊。

3. 蜜望實 (8043):

3 月營收 4 億 3841 萬 6000 元，較上月增加 36.61%，較 106 年同月增加 47.53%；累計 107 年 1-3 月營收 12 億 7719 萬元，較 106 年同期增加 33.09%。

操作建議：被動元件漲價效應延燒，短線走補漲行情。短線支撐：32 塊。

4. 創意 (3443):

今年比特幣特殊應用晶片 (ASIC) 業績恐將腰斬，在非比特幣業績成長帶動下，創意今年總營收仍可望成長 16%，將改寫歷史新高紀錄。

操作建議： 挖礦熱潮持續消失，目前相關個股的股價普偏高估；在本益比修正期間，建議不要搶進。短線支撐：250 塊。

5. 華韡 (5481):

為調整資本結構及提升股東權益報酬率，董事會通過現金減資案，擬辦理現金減資減幅為 52.801717%，退還部分股款給股東。若股東會順利通過此案，今年股東每股合計將可拿到新台幣 5.28 元現金。

操作建議： 減資行情二天結束，短線已經形成高檔賣壓；恐怕短期不突破，整理時間將拉長。

◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4803VHQ-KY、3090 日電貿、2492 華新科、2327 國巨、8432 東生華、6283 淳安、6141 柏承、4107 邦特… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

3443 創意、5481 華韡、6150 憾訊、3673TPK-KY、2455 全新、1569 濱川、1262 綠悅 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估