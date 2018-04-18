青雲3月獲利逆勢增，首季EPS1.2元次高，今股價漲停，激勵板卡股回神

【財訊快報／王宜弘報導】青雲 (5386) 公告自結獲利，3 月 EPS0.2 元，累計首季 EPS 為 1.2 元，季減 22.2%，年增率 6.4 倍。該公司近日董事會也決定在 6 百萬股額度內辦理私募。青雲週三 (18 日) 股價擺脫連日來的疲態，早盤開高後急拉至漲停板 75.4 元價位鎖死，並帶動麗臺 (2465)、承啟(2425) 也跟進奔上漲停，映泰 (2399) 則大漲逾 7%，板卡股重啟活力。



儘管青雲 3 月營收以 2.1 億元，較 2 月大減 81%，甚至年減逾 31%，但獲利卻較 2 月為佳，自結單月稅後純益為 273 萬元，EPS0.2 元，優於 2 月的 228 萬元與 0.17 元，加上元月份的 1116 萬元與 0.83 元，累計首季稅後為 1617 萬元，EPS 為 1.2 元，僅次於上季的 1.53 元創次高。



由於青雲 3 月營收驟減主因為伺服器記憶體大單出貨告一段落所致，其板卡業績仍維持近 1 億元的水準，加上記憶體毛利低，板卡在顯卡缺貨下毛利率走揚，使 3 月獲利逆勢增加。



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