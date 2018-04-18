港股早段大幅收窄 內銀股跑出

人民銀行在昨日收市後出奇不已地宣布下調銀行存款準備金率，刺激今早大市高開407點，其後升幅大幅收窄，恆生指數最新報30241點，升178點；國企指數最新報11995點，升94點。

內銀股為最受惠於準降的行業，今早相關股份表現理想，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.98元，升1.1%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.7元，升1.7%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.18元，升1.5%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報81.5元，升0.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.75元，升0.7%，中國太平(00966-HK)最新報24.15元，升1.3%。

銀行股方面，中銀香港(02388-HK)最新報38.15元，無升跌，東亞銀行(00023-HK)最新報32.9元，跌0.3%，恆生銀行(00011-HK)最新報190.9元，跌0.7%，匯豐控股(00005-HK)最新報75.4元，跌0.07%。

科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報399.8元，升0.7%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.28元，無升跌，閱文集團(00772-HK)最新報70.7元，跌0.6%。

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