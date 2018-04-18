央行定向降準1個百分點 釋放1.3萬億資金

定向降準再度來襲!而且，這次央行還提出了降準置換中期借貸便利(MLF)的“新玩法”。

17日晚間，央行公告稱，決定從2018年4月25日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民币存款準備金率1個百分點;同日，上述銀行將各自按照“先借先還”的順序，使用降準釋放的資金償還其所借央行的MLF。

置換MLF：降低銀行付息成本

首先，從操作範圍來看，此次降準主要涉及大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行。這幾類銀行目前存款準備金率的基準檔次為相對較高的17%或15%，借用MLF的機構也都在這幾類銀行之中。其他存款準備金率已經處在較低水平的金融機構不在此次操作範圍。

接下來看操作方法：在4月25日降準1個百分點之後，持有未到期MLF的銀行，各自按照“先借先還”的順序，用降準釋放的資金償還其所借央行的MLF。

根據央行提供的數據，以2018年一季度末數據估算，操作當日償還MLF約9000億元。央行方面表示，置換MLF使商業銀行付息成本有所減少，有利于降低企業融資成本。

17日，央行將1年期MLF利率上調5個基點至3.3%。而存款準備金利率隻有1.62%。“其成本相較MLF更低，下調部分金融機構存款準備金率以置換MLF利于商業銀行付息成本減少。”中信證券固收研究團隊表示。

數據顯示，截至今年3月末，MLF餘額高達49170億元。雖然償還9000億元的量不多，但會進一步增加銀行體系資金的穩定性，優化流動性結構。

除此之外，置換MLF還意味着釋放抵押品，提高資金流動性。中信證券固收研究團隊認為，置換MLF能夠將借款銀行質押的利率債和高等級信用債釋放出來，以提高銀行間流動性水平。

增量資金：支持小微企業 納入MPA考核

值得注意的是，此次降準釋放的資金略多于需要償還的MLF。除了9000億元用于償還MLF，同時釋放增量資金約4000億元，大部分增量資金將釋放給城商行和非縣域農商行。

加大對小微企業的支持力度正是此次央行降準的重要目的。央行要求，相關金融機構把新增資金主要用于小微企業貸款投放，并适當降低小微企業融資成本，改善對小微企業的金融服務，上述要求將納入宏觀審慎評估(MPA)考核。

總體來看，此次降準釋放的長期資金，能降低銀行負債成本，從而傳導至對實體經濟的支持。

“強監管下，一季度社會融資規模負增長、表外融資轉表内，表内信貸需求壓力加大，貸款利率持續上升，加大了企業、特别是小微企業融資成本壓力。”交通銀行金融研究中心首席研究員仇高擎告訴記者。據其靜態測算，此次降準即可降低銀行負債成本約150億元，動態來看降低銀行負債成本的效果更為顯着，有利于銀行相應降低對實體經濟提供資金的成本。

貨币政策：穩健中性基調不變

央行一口氣釋放1.3萬億元資金，是否意味着資金面將轉向寬松，貨币政策取向有所改變呢?

央行方面表示，穩健中性的貨币政策取向保持不變。此次降準釋放的資金大部分用于償還MLF，屬于兩種流動性調節工具的替代，而餘下的小部分資金則與4月中下旬的稅期形成對沖。因此，在優化流動性結構的同時，銀行體系流動性的總量基本沒有變化，保持中性。

央行有關負責人強調，同時，還要看到，中國是發展中國家，為了防範金融風險，仍需保持相對較高的存款準備金率。央行將繼續實施穩健中性的貨币政策，保持流動性合理穩定，引導貨币信貸和社會融資規模平穩适度增長，為高質量發展和供給側結構性改革營造适宜的貨币金融環境。

民生銀行首席研究員溫彬認為，下階段來看，降準仍有空間，央行或將運用差别化降準，鼓勵金融機構進一步加大對“叁農”、“雙創”、小微企業等領域的支持力度，以更好地支持實體經濟發展。

來源：上海證券報

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