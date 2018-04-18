分析員﹕港股大幅高開 30500點將遇阻力

美國股市升勢持續，道瓊斯指數更錄得逾200點升幅，市場人士相信今日大市可以大幅高開，可是在30500點將遇上阻力。

道瓊斯指數收市報24786點，升213點或0.9%，標準普爾指數收市報2706點，升28點或1.1%，納斯達克指數收市報7281點，升124點或1.7%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7226點，升27點或0.4%，德國DAX指數收市報12585點，升194點或1.6%，法國CAC指數收市報5353點，升40點或0.8%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報76.52元，較本港收市價高1.4%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報73.6元，較本港收市價高1.4%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.33元，較本港收市價高2.3%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.58元，較本港收市價高1%。惟中國海洋石油(00883-HK)ADR向下，折合收市報12.34元，較本港收市價低1.1%。

港股今早肯定可以擺脫弱勢而高開，這與內地在昨日收市後宣布降低銀行存款準備金率1%有關。這是否為應對來自美國政府推出的限制貿易措施，或是為了對內地股市產生刺激作用，目前不得而知。因為降準的效果，不會只是一時，亦不會立即出現，理論上降準是希望銀行擁有更多資金，可以向實體投放更多資金，而銀行亦可以擴大生意規模，對實體經濟及銀行業均屬正面消息。 既然內地落賁降準，內銀股肯定是可以追捧；若今日A股攀升，亦可以多留意保險股及券商股。

可是香港銀行體系內的港元結餘下降速度似有加快跡象，連日來金管局已多次承接來自銀行的港元沽盤，涉及金額逾330億元。若按此步伐，相信5月中前香港銀行體系內港元結餘將會降至不足1000億元，屆時利率上升壓力將會增加。不過已有分析指出，在加息周期初段，對樓市影響不大，預料發展商未必會急於推盤套現。一方面發展商擁有巨額資金，以應付需要，另一方面發展商亦不希望突然加大供應推冧樓市，這決不利發展商。反而發展會在此時多加推出具吸引的按揭計劃，以吸引更多購買力。目前投資者不應急於將地產股沽出。

對於大市走勢，時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會大幅高開，惟會在30500點遇上阻力，他又指出大市將會3萬點至30500點之間上落。

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