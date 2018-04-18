山東墨龍(00568-HK)應交易所查詢為業績解話

山東墨龍(00568-HK)公布，深圳交易所就其2016-2017年度經營活動產生的現金流量淨額與營業收入、淨利潤變動趨勢相背離的原因提出查詢。經營活動產生的現金流量淨額與營業收入變動趨勢相背離的主要原因為：一是由於2016年普管銷售量較多，銷售方式為款到發貨，而2015年普管銷售大部分採用賒銷方式，致使2016年末應收賬款餘額較2015年末減少1.41億元，預收款較2015年末增加3,067萬元，使得2016年現金流入增加1.72億元。公司2017年收入大幅提升，各大油田油套管銷售佔比大幅增加，油田應收賬款賬期一般為1–3個月。因此，2017年末公司應收賬款餘額較2016年增加8,316萬元，預收款較2016年末減少474萬元，致使2017年現金流入減少8,790萬元。

此外，報告期公司採購原材料付款方式發生變化，為鎖定原材料價格，「預付款」方式採購增加，致使經營活動現金流出增加5,460萬元。2016年公司加大了處理庫存的力度，2016年末存貨餘額較2015年末減少8,763.05萬元，增加了公司的現金流入；2017年由於市場向好，產品營業收入大幅增長，致使存貨儲備量較2016年末增加15,219.65萬元,增加了公司購買材料的現金流出金額。

山東墨龍經營活動產生的現金流量淨額為3,250.10萬元，比上年的10,441.71萬元減少7,191.61萬元，同比減少68.87%；公司本年實現營業收入9.65億元，同比增長93.66%。

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