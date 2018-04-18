美麗中國控股(00706-HK)夥IGE投資再生能源

美麗中國控股(00706-HK)公布，公司、公司之全資附屬公司冠世及IGE就共同合作訂立合營協議。

根據合營協議，公司及IGE將分別以價格1225萬美元(相當於約9616.25萬港元)及1275萬美元(相當於約1億港元)認購冠世之48股及51股股份。於完成後，公司及IGE將持有冠世之49股及51股股份，分別相當於冠世已發行股本之49%及51%。

於冠世集團之初步投資總額將為2500萬美元，將用作冠世之資本投資，包括再生能源工廠建設用地之收購成本或再生能源工廠所在地區之有關物業之租金成本，及有關燃料廠之設計、建設及建立、其監督管理、再生能源工廠之營運及維護、裝備組件之安裝、設置、調試及試運行之約定價；及再生能源工廠之營運資金。公司及IGE擬以公司及IGE將注入之現金、外部集資及共同合作經營所得現金流量為建立再生能源工廠及再生能源工廠之營運資金要求撥資。

如因再生能源工廠之持續發展需要，公司及IGE或會同意在取得各公司批准時作出進一步投資，但沒有義務進一步提供任何資金或融資擔保，除非雙方均就提供資金或融資擔保之金額及方式達成一致。

Integrated Green EnergySolutions Ltd.(IGE)在澳洲上市，專注於改善環境及為下一代創造一個更潔淨的星球之其中一間附屬公司。Integrated GreenEnergy Solutions Ltd.及其附屬公司主要從事將廢舊塑料轉為車用汽柴油燃料及開發其他有益於環境之商業技術。

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