騰訊控股(00700-HK)ADR收市出現「幸運數據」

港股ADR指數全日做好，按比例計算收報30,521點，升458點，升1.5%。
「股王」騰訊控股(00700-HK)ADR收報406元，較港收市升「發.發」即8.8元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.72元，較港收市升1.27元；港交所(00388-HK)ADR收報259.83元，較港收市升4.43元。
內銀股內險股靠穩，建設銀行(0939-HK)ADR收報8.05元，較港收市升0.16元；工商銀行(01093-HK)ADR收報6.72元，較港收市升0.13元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.85元，較港收市升0.25元。
中海油(00883-HK)ADR收報12.63元，較港收市升0.15元；中石油(00857-HK)ADR收報5.59元，較港收市升0.07元；中石化(00386-HK)收報7.46元，較港收市升0.1元。
中移動(00941-HK)ADR收報73.21元，較港收市升0.61元；聯通(00762-HK)ADR收報10.22元，較港收市升0.12元；中電信(00728-HK)ADR收報3.58元，較港收市升0.05元。
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