斐成電子業務持續虧損 6月底擬資遣員工20~30名 並跨足畜牧業

斐成 (3313) 今日公告將在今年 6 月 30 日資遣約 20 名到 30 名員工，預計 4 月底前完成通報，強調相關作業都會依勞工相關法令辦理，而有此舉動主要是因電子業務持續虧損。對此斐成表示，未來將跨足畜牧業，也已有陸續增設相關設備，只是目前整體營運狀況仍在觀察。斐成原為主被動元件代理通路，前年經營權易主，原被動元件相關代理業務則逐漸縮減，由南部肉品商楊清宗家族入主，楊清宗及其家族合計持股超過 20%，當時表示將正式跨足畜牧業。



今日下午斐成公告，因大環境不佳，公司擬於 6 月 30 日大量資遣員工，預計 4 月底前完成通報，相關作業皆依據勞工相關法令辦理。預計資遣員工人數約 20 人到 30 人左右，主要是電子業務萎縮虧損，相關事業體規模也逐漸縮小。



斐成 3 月自結合併營收新 2624 萬元，較去年同期 1.06 億元大減 75.3%，今年第一季自結合併營收 1.06 億元，也較去年同期 2.97 億元減少 64.2%。



斐成表示，由於產業景氣不佳，營業額逐年下滑，目前正積極投入畜牧業相關業務，去年 2 月、12 月董事會也分別決議向董事長楊清宗購買高雄市路竹區與雲林縣水林鄉土地，規劃養殖禽類，透露相關設備已陸續增設，但目前仍處觀察期，如順利今年可望推升業績。



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