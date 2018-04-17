【日盛投顧】買盤退場觀望，指數連失守月、季線

◆盤勢分析

1. 雖周一美國股市呈現上揚，但亞洲股市晨間表現疲弱。台股因軍演在即市場買盤觀望與陸股走弱的拖累，指數開盤之後一路走低，連續失守月、季線；盤中 2330 台積電跌破 240 重要關口，市場氣氛轉保守，各大類股全面轉弱，最終收盤指數下跌 144.1 點，收在 10,810.45 點，下跌 1.32%，為亞股表現最差，成交量擴增至 1,527.59 億元。OTC 指數下跌 1.96% 表現更為弱勢。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近一個半月指數持續在 10,750~11,000 點區間震盪，惟目前月線開始下彎，蓋頭反壓成型。

(2) 量能：周一帶量下殺，後續關能否量縮止穩。

(3) 技術指標：KD 指標 K 值再度轉為向下，呈現震盪整理格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 122.56 億元；外資 - 92.11 億元、投信 + 0.10 億元、自營 - 30.54 億元。

權值股疲弱，工具機、光學逆勢抗跌

1. 電子類股

(1) 光學：

車用鏡頭市場進入高度成長期，3019 亞光兼具小米掃地機器人題材，周二股價持續攀高；3406 玉晶光盤中再創波段新高；產業龍頭 3008 大立光整日維持小漲。此外，監視器的鏡頭廠 3356 奇偶、2390 云辰量出轉強。

(2) 被動元件：

整體被動元件普遍尾盤呈現收低，但領頭羊 2327 國巨、2492 華新科、3090 日電貿盤中續創波段新高。

(3) 庫藏股與業績股：

5480 統盟董事會通過配發現金股利 0.5 元，並於 8.3~17.4 元買回一萬張庫藏股，股價爆量漲停作收。此外，3596 智易第二季進入旺季，股價再創波段新高。

2. 非電子類股

(1) 工具機：

自動化需求增加與新產能陸續投入，2049 上銀、1597 直得股價則再創波段新高，同業 1590 亞德客 - KY 股價周二逆勢抗跌。

(2) 生技：

接獲國際大廠代工訂單，且業績能見度拉長到 6 個月，4107 邦特周二股價上漲超過 3%。

(3) 鋼鐵：

2031 新光鋼、9958 世紀鋼受惠於下游補回庫存需求顯現，加上兼具風電題材，周二股價逆勢抗跌。