重拳出擊，文化和旅遊部集中檢查網絡表演平台和網遊産品

為貫徹落實中宣部關于開展嚴格規範網絡遊戲市場管理專項行動、網絡直播違法違規行為整治行動等統一部署，近期文化和旅遊部再次組織開展網絡表演、網絡遊戲市場集中執法檢查，排查清理網絡文化市場禁止内容，規範網絡文化市場經營秩序。

集中排查手機表演平台傳播渠道。針對手機表演平台内容違規行為易發的問題，文化和旅遊部部署騰訊、百度、阿裡、360、華為、小米、聯想、OPPO、VIVO等主要互聯網應用商店開展手機表演平台專項清理，嚴審手機表演平台主體資質，對存量手機表演平台進行專項清理，共排查手機直播應用4939款，删除下線手機表演平台370款，責令補充主體資質材料77款。其中，北京米可世界科技有限公司、上海度珞信息科技有限公司、辰宇科技(福建)有限公司、廣州市億橙信息科技有限公司等14家單位使用僞造的網絡文化經營許可證在互聯網應用商店上線手機表演平台，文化和旅遊部依法將其列入文化市場黑名單，要求各互聯網應用商店下線上述公司的手機表演平台等應用57款，實施全行業信用懲戒，并將相關線索移送有關部門依法處理。

集中排查網絡表演市場禁止内容。根據群衆舉報投訴情況，文化和旅遊部組織對花椒直播、六間房、熊貓直播、鬥魚直播、虎牙直播等30家網絡表演平台開展集中執法檢查，重點排查事項為：提供含有淫穢色情、危害社會公德、宣揚暴力、賭博、迷信等禁止内容的網絡表演;提供侵害未成年人合法權益或者損害未成年人身心健康的網絡表演;未在表演頻道内及表演音視頻上标注經營單位标識等信息;未要求網絡表演者實名注冊并采取有效方式進行核實等。目前，已排查出危害社會公德、宣揚暴力等禁止内容類問題190處，涉及直播間110間，正在部署後續檢查和查處工作。

集中排查網絡遊戲市場禁止内容。為進一步加強網絡遊戲市場監管，保護未成年人合法權益，文化和旅遊部再次組織開展網絡遊戲市場集中執法檢查，對“楚留香”“戀與制作人”等50款網絡遊戲産品進行集中排查清理。重點檢查事項為：提供含有淫穢色情、危害社會公德、宣揚暴力、賭博、教唆犯罪等禁止内容的網絡遊戲産品和服務;網絡遊戲的推廣和宣傳含有禁止内容;未采取技術措施，預防未成年人沉迷網絡;未要求網絡遊戲用戶使用有效身份證件進行實名注冊并保存用戶注冊信息;以随機抽取等偶然方式，誘導網絡遊戲用戶采取投入法定貨币或者網絡遊戲虛擬貨币方式獲取網絡遊戲産品和服務等。

文化和旅遊部文化市場司有關負責人表示，對網絡表演、網絡遊戲集中執法檢查中發現的違法違規經營行為，將依法依規嚴肅查處，查處結果將及時向社會公布。文化和旅遊部同時公布了網絡文化市場集中執法檢查舉報電話(010-59881010)和舉報平台(www.12318.gov.cn)，歡迎社會公衆舉報監督違法違規網絡表演和網絡遊戲經營活動。

集中執法檢查的30家網絡表演平台名單

1.花椒直播; 2.六間房; 3.蜜瘋直播; 4.紅人直播;

5.熊貓直播; 6.麽麽直播; 7.聊客; 8.花琅直播;

9.暖暖直播; 10.龍珠直播; 11.戰旗直播; 12.有情趣直播;

13.溫柔鄉直播; 14.喵播; 15.新浪SHOW; 16.集結号娛樂;

17.齊齊直播; 18.辣舞直播; 19.天香直播; 20.鬥魚直播;

21.夜車直播; 22.玉兔直播; 23.虎牙直播; 24.網易CC直播;

25.蜜桃直播; 26.月光直播; 27.蝌蚪窩直播;28.17玩直播;

29.麽麽哒直播; 30.夜秀直播間。

集中執法檢查的50款網絡遊戲産品名單

1.放開那三國2; 2.戰火與秩序; 3.火槍紀元; 4.蒼穹戰線;

5.瘟疫公司; 6.十二戰紀; 7.鬥羅大陸3; 8.創造與魔法;

9.豪門足球風雲; 10.作妖計; 11.食之契約; 12.王爺不好當;

13.劍與家園; 14.航海王強者之路; 15.生死格鬥5無限;

16.航海王啓航; 17.共和國之輝2; 18.姬魔戀戰紀;

19.我的使命; 20.天使紀元; 21.天使之劍; 22.倩女幽魂;

23.終結者2：審判日; 24.叛逆性百萬亞瑟王;

25.決戰!平安京; 26.獵魂覺醒; 27.永遠的七日之都;

28.第五人格; 29.楚留香; 30.荒野行動; 31.戀與制作人;

32.魔域口袋版; 33.叫我萬歲爺; 34.道友請留步;

35.蒼之紀元; 36.神武3; 37.QQ炫舞; 38.奇迹：覺醒;

39.穿越火線; 40.QQ華夏; 41.火影忍者; 42.新劍俠情緣;

43.擇天記; 44.軒轅傳奇; 45.禦龍在天; 46.征途;

47.龍珠激鬥; 48.拳皇98終極之戰OL; 49.仙靈物語;

50.星艦帝國。

僞造網文證的單位名單

1.北京米可世界科技有限公司

2.吉林省嘉安網絡信息科技有限責任公司

3.上海度珞信息科技有限公司

4.上海網鑄信息科技有限公司

5.辰宇科技(福建)有限公司

6.杭州海汐網絡科技有限公司

7.杭州拾麥網絡科技有限公司

8.杭州搜米網絡科技有限公司

9.杭州俠客行網絡科技有限公司

10.杭州遊童網絡科技有限公司

11.廣州市億橙信息科技有限公司

12.深圳市活動家網絡科技有限公司

13.深圳一刻科技有限公司

14.甯夏尤哈網絡科技有限公司

來源：人民日報

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