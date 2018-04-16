晶電Q2營運回溫 Mini LED手機應用最快Q3出貨

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 董事長李秉傑今 (16) 日表示，今年以來新產能過剩問題影響 LED 市場平衡，預期第 2 季需求可望回溫，但仍需要如 Mini LED 等市場新技術，來平衡產能過剩的影響，據悉，晶電 Mini LED 產品手機應用預計第 3 季出貨，後市營運看俏。

李秉傑今日出席工研院新院長佈達典禮，會後受訪時指出，今年以來新產能過剩問題影響 LED 市場平衡，而第 1 季市場需求沒有很強勁，預期第 2 季需求可望回溫，不過，由於產能過剩問題仍存在，產品價格可能有壓。

面對新產能過剩所帶來的影響，李秉傑表示，今年將以市場新技術來平衡其衝擊，如 Mini LED 或雷射應用等。先前市場就看好晶電 Mini LED 應用將於下半年貢獻業績，據悉，晶電 Mini LED 應用的手機產品，預計將於第 3 季開始出貨。

除 Mini LED 外，晶電也著眼於 VCSEL 商機，外資券商預估，晶電 6 吋晶圓產能將從第 2 季起，生產蘋果 iPhone 所使用的 VCSEL，而 Android 的 VCSEL 產品也預計在下半年出貨，看好晶電在 VCSEL 領域的後市發展。

Mini LED 被視為 Micro LED 問世前的過渡產品，李秉傑認為，Micro LED 今年仍無法帶來貢獻，預期最快得等到 2020 年後，才可望看到較明顯的效益，且目前 Micro LED 產業在面板業與 LED 業都想主導下，仍處於供應鏈重整狀態。