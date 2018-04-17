中國首季GDP增6.8%符合預期 港股聞訊急拉升

中國國家統計局 17 日公佈，今年第一季國內生產總值（GDP）年增 6.8%，與去年第四季增速持平，去年首季增速則為 6.9%，國務院總理李克強在政府工作報告中表示，今年全年 GDP 增長目標為 6.5% 左右。



消息一出，港股恒指出線急速拉升，截至發稿，上漲 0.5%，報 30467.33 點。

統計局表示，首季國民經濟延續穩中有進、穩中向好的發展趨勢，不過，國際環境不確定性上升，國內發展不平衡及不充分問題仍然突出，強調會深化供給側結構性改革，大力實施創新驅動，進一步擴大改革開放等。

國家統計局也首次正式公佈每月城鎮調查失業率，今年 1 至 3 月份，全國城鎮調查失業率分別為 5.0%、5.0% 和 5.1%，分別比上年同月下降 0.2、0.4 和 0.1 個百分點。

工業生產整體穩定

數據另指出，首季規模以上工業增加值年增 6.8%，略遜於市場預期的 6.9%，增速比前兩月減少 0.4 個百分點，與上年同期持平；3 月規模以上工業增加值則年增 6%，遜預期增長 6.3%；按月則增長 0.33%。

消費持續升級

首季社會消費品零售總額年增 9.8%。其中，限額以上單位消費品零售額增長 8.5%。按经营单位所在地分，城镇增长 9.7%；乡村增长 10.7%。按消费类型分，餐饮收入增长 10.3%；商品零售增长 9.8%。其中又以化妝品、家電、音響設備成長最快，顯示消費持續升級。

民間投資增速加快

首季全国固定资产投资（不含农户）年增 7.5%，較前 2 月回落 0.4 個百分點，較去年同期減少 1.7 個百分點。其中，民间投资增长 8.9%，比前 2 月增 0.8 个百分点，比上年同期增 1.2 个百分点；產業類別來看，基礎建設、高技術製造投資成長增速最好。