【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，科技股及保健股漲幅較大。道瓊斯指數上升 0.9% 至 24,573 點；標準普爾指數上升 0.8% 至 2,678 點；納斯達克指數上升 0.7% 至 7,156 點。

油價週一下跌，因? 利亞局勢有所緩和，紐約 5 月期油下跌 1.7% 至每桶 66.22 美元。金價上升，因美元下跌，紐約 6 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,350.7 美元。

香港和內地股市週一下跌。東岳集團（189.HK）股價大跌 9.2%，拖累石油化工股跑輸大市；內房股亦受壓，其中碧桂園（2007.HK）及融創中國（1918.HK）股價分別下跌 3.9% 及 5.7%。個股方面，國務院大力推進海南旅遊消費領域對外開放，營運海南美蘭機場的航基股份（357.HK）股價上漲 9.5%；美國將宣布對俄羅斯新制裁，俄鋁（486.HK）大跌 30.4%；中聯重科（1157.HK）發布盈利預喜，股價上升 1.5%。恒生指數下跌 1.6% 至 30,316 點，國企指數下跌 2.1% 至 12,008 點，香港股市成交金額增加 11.0% 至 1,076 億港元。上證綜合指數下跌 1.5% 至 3,111 點，滬深兩市成交金額增加 14.6% 至人民幣 4,498 億元。中國將於今天公布 2018 年第一季 GDP 增速，市場平均預期為 6.8%。

◆ 行業及公司新聞

◇ 亞洲水泥（743.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年第一季股東應佔溢利同比大幅增加，主要受惠於公司產品平均售價上升。

◇ 中興通訊（763.HK）被美國實施出口權限禁令，美國企業將不容許向該公司出售零件及科技，而任何美國企業與該公司進行交易均屬違法。

◇ 中國神華（1088.HK）公布營運數據，2018 年第一季煤炭銷售量 1.1 億噸，同比減少 4.3%；總售電量 624.8 億千瓦時，同比增加 11.2%。其中 3 月份煤炭銷售量按年下跌 4.6%，與首兩月相若；而總售電量同比增加 2.6%，較首兩月之增長 16.2% 大幅倒退。

◇ 香港電視（1137.HK）公布營運數據，2018 年 1、2 及 3 月份平均每日訂單數量為 7,600、7,800 及 8,100，分別按季增長 10.1%、5.4% 及 6.6%；而每月平均訂單值不斷下降，分別為 537、513 及 501 港元（2017 年 10-12 月平均訂單值則分別為 464、527 及 537 港元）。

◇ 石四藥（2005.HK）公布 2018 年第一季業績，營業額同比增長 74.2% 至 11.0 億港元（其中靜脈輸液銷售額為 9.9 億港元，按年上升 75.0%），毛利為 6.9 億港元，同比大增 104.1%，股東應佔溢利按年急升 1.1 倍至 2.4 億港元。

◇ 亞美能源（2686.HK）公布 2018 年第一季營運進展，天然氣總產量 1.8 億立方米，同比上升 28.6%，其中潘莊區塊天然氣產量為 1.6 億立方米，按年增加 23.7%，而平均銷售價格同比上升 19.8% 至每立方米人民幣 1.57 元。公司預計第二季天然氣銷售價格不會由於冬季結束而顯著降低。

◇ 中國動向（3818.HK）公布 2018 年第一季線下平台之同店銷售及零售流水分別錄得中高單位數及高單位數增長（2017 年中國 Kappa 品牌業務收入同比倒退 12.0%）。

◇ 睿見教育（6068.HK）發布公告將以人民幣 1.1 億元收購山東省濰坊市濰州外國語學校（民辦小學，英語教學，現有 2,050 名小學生，使用率約 97%）全部出資人權益，主要因公司之濰坊光正實驗學校設有初中及高中教育，濰州外國語學校可成為與前者初中部相匹配的直屬學校。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)