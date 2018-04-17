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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          達爾膚            新昕纖   德麥                
易威     永捷     富邦美債7-10          凱柏實業          謚源     世坤                
穆拉德   凱衛     富邦美債20年          遠昇              東林     萬國通              
南璋     樺晟     元大美債7-10          廣寰科            欣厚-KY  新昕纖              
勝昱     海灣     元大美債1-3          點晶              友銓     聚紡                
飛寶企業 晟楠     元大投資級公司債          振維              達威     直得                
精確     寶得利   元大中國債3-5          大峽谷-KY          松崗     泰茂                
宏易     昇華     群益15年IG電信債          太欣              三圓     至興                
唐鋒              群益15年IG科技債          立衛              雙喜     萬在                
榮群              群益10年IG金融債          青雲              力泰     大恭                
天宇              國泰5Y+新興債          建達              理銘     美琪瑪              
新零售            國泰1-5Y高收債          撼訊              雅茗-KY  雙邦                
力新              生泰              上揚              亞都     致振                
恩得利            合世              松崗              東凌-KY  韋僑                
李洲              杏昌              沛亨              關中     威潤                
凱柏實業          易威              保銳              隆中     唐榮                
遠昇              東洋                                時報     世豐                
及成              穆拉德                              欣泰     力新                
鑫龍騰            友華                                         凌網                
和進              天良                                         李洲                
耀勝              聿新科                                       港建                
倚強              鐿鈦                                         至寶電              
錦明              達爾膚                                       點晶                
鑫創              金可-KY                                      幸康                
廣寰科            中華食                                       矽瑪                
點晶              環泰                                         迎輝                
建舜電            南璋                                         重鳥鵬              
泰谷              信立                                         泓格                
典範              勝昱                                         東林                
長天              世坤                                         盈正                
益通              惠光                                         晟楠                
振維              飛寶企業                                     營邦                
鴻翊              祺驊                                         美桀                
迎輝              世德                                         友銓                
欣厚-KY           泰茂                                         昇益                
兆遠              精確                                         三聯                
系統電            健信                                         合邦                
世紀              崇友                                         業強                
華容              福裕                                         訊達                
建榮              宏易                                         亞銳士              
立衛              至興                                         安碁                
天揚              桓達                                         迅德                
鈺創              擎邦                                         倉和                
合正              瀧澤科                                       三圓                
寶聯通            鈦昇                                         力泰                
昇益              唐鋒                                         理銘                
凱鈺              雙邦                                         中連貨              
德宏              富喬                                         安心                
合邦              立端                                         燦星旅              
萬旭              榮群                                         高野                
驊宏資            天宇                                         亞都                
久正              久陽                                         老爺知              
上揚              華祺                                         德記                
全譜              有益                                         大展證              
易通展            新零售                                       誠品生活            
安鈦克            力新                                         華義                
元隆              寶碩                                         時報                
沛亨              恩得利                                       琉園                
九暘              謚源                                         旭然                
凱碩              李洲                                         鼎創達              
全達              凱柏實業                                     捷必勝-KY            
奧斯特            遠昇                                         明揚                
保銳              港建                                         綠河-KY             
立碁              及成                                         欣雄                
越峰              好德                                         欣泰                
英格爾            璟德                                                             
士開              新洲                                                             
志嘉              鑫龍騰                                                           
富裔              和進                                                             
正德              耀勝                                                             
燦星旅            倚強                                                             
富驛-KY           錦明                                                             
劍湖山            昱捷                                                             
德記              光環                                                             
泰偉              海灣                                                             
華義              鑫創                                                             
得利影            東碩                                                             
鼎創達            微端                                                             
花王              廣寰科                                                           
邦泰              點晶                                                             
                  斐成                                                             
                  建舜電                                                           
                  泰谷                                                             
                  律勝                                                             
                  先進光                                                           
                  典範                                                             
                  崇越電                                                           
                  光燿科                                                           
                  長天                                                             
                  益通                                                             
                  崧騰                                                             
                  單井                                                             
                  昇達科                                                           
                  環天科                                                           
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  凡甲                                                             
                  西柏                                                             
                  兆利                                                             
                  世禾                                                             
                  磐儀                                                             
                  東林                                                             
                  盈正                                                             
                  晟楠                                                             
                  精聯                                                             
                  晟田                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  緯軟                                                             
                  譜瑞-KY                                                          
                  廣穎                                                             
                  桂盟                                                             
                  系統電                                                           
                  世紀                                                             
                  友銓                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  合正                                                             
                  中菲                                                             
                  東友                                                             
                  高技                                                             
                  均豪                                                             
                  寶聯通                                                           
                  佶優                                                             
                  昇益                                                             
                  同協                                                             
                  霖宏                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  通泰                                                             
                  合邦                                                             
                  亞矽                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  捷波                                                             
                  久正                                                             
                  亞銳士                                                           
                  立敦                                                             
                  慶生                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  驊訊                                                             
                  易通展                                                           
                  臺龍                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  崴強                                                             
                  大中                                                             
                  點序                                                             
                  瑞耘                                                             
                  倉和                                                             
                  佑華                                                             
                  九暘                                                             
                  星雲                                                             
                  晶采                                                             
                  凱碩                                                             
                  東捷                                                             
                  全達                                                             
                  元太                                                             
                  伍豐                                                             
                  奧斯特                                                           
                  品安                                                             
                  翔名                                                             
                  保銳                                                             
                  擎亞                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  力麒                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  陸海                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  大略-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  紅馬-KY                                                          
                  德記                                                             
                  詩肯                                                             
                  弘帆                                                             
                  關中                                                             
                  邁達康                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  隆中                                                             
                  大甲                                                             
                  大車隊                                                           
                  太普高                                                           
                  鼎創達                                                           
                  龍巖                                                             
                  金益鼎                                                           
                  紅木-KY                                                          
                  大地-KY                                                          
                  裕國                                                             
                  花王                                                             
                  光隆                                                             
                  邦泰
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