内地上市房企一季度業績規模普遍正增長

據經濟參考報報道，16日，中國指數研究院發布的數據顯示，房地産企業3月份銷售業績整體表現樂觀。上周16家房企公布3月份銷售業績，其中10家企業銷售業績實現同比正增長。

中原地産研究中心統計數據顯示，在調控重壓下，标杆房企銷售業績依然強勁。整體來看，截至目前，累計公布一季度銷售業績的企業合計30家，這30家銷售金額達到了10988億元，同比上漲幅度達到33%。銷售面積合計8386萬平方米，同比上漲了28%。

“從數據來看，3月份單月大部分企業消化了2017年預留的簽約業績，調控政策影響越來越明顯，當月内的銷售數據同比明顯放緩”。中原地産首席分析師張大偉認為，“但綜合前3月，大部分房企依然實現同比數據的明顯上漲。”

張大偉表示，企業之間的分化也明顯加劇，部分企業銷售依然活躍，但随着調控的加碼持續，也有部分企業銷售業績漲幅開始逐漸放緩。在這種大趨勢下，大量的中型房企開始積極搶地，特别是從500億元沖刺1000億元，1000億元沖刺2000億元的第二梯隊房企，成為了過去半年來搶地的主流企業。“做大依然是當下房企的主流選擇。整體來看，房企拼規模趨勢加劇。”

與此同時，截至目前已有近30家房企提出了2018年的銷售目标。其中，有近8成的房企全年目标較2017年業績的增長率在30%以上，還有近4成房企的目标增長率高于2017年全年的業績增速，平均增長率達到40.4%。

克而瑞研究中心近日發布的數據顯示，2018年一季度，TOP100房企整體銷售規模同比增長28.8%，增速較前兩月同比增速下降16.3個百分點，但業績集中度和各梯隊門檻較去年同期仍有較大幅的提升。該機構認為房企在目前調控持續、融資收緊、短期償債壓力增加、預期項目去化率下降的背景下，將加大供貨力度，把全年的銷售計劃前移，力争加速項目去化，努力完成全年的銷售目标。

除了銷售目标之外，當下房企越來越重視回款率指标。從房企的財務狀況考慮，目前在已經公告2017年業績的房企中有近7成房企現金短債比和長短期負債比呈下降趨勢，短期償債壓力加大。在目前融資環境持續收緊的背景下，房企獲取長期借貸的難度增加，短期償債壓力略有提升，融資成本也随之上升。

克而瑞研究中心相關分析人士指出，2018年全年的政策環境、市場環境仍不明朗，企業依靠過去項目的高去化率、以點緻勝的難度很大，個别項目的熱銷并不能掩蓋大部分項目去化率不及預期的事實。考慮到市場的壓力，今年企業在制定銷售目标的時候，都把推出貨值的銷售去化率預期降低。“預計今年企業銷售目标的增長主要是靠供貨增長實現”。

該人士認為，今年二季度開始，房企將加大推案力度，力争將全年銷售計劃前傾。“從年報季大部分房企高管表態來看，全年的推案計劃大部分集中在二三季度，這樣可以盡早鎖定全年銷售業績”。

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