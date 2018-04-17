保德國際(00372-HK)認購2億千洋投資優先股涉足股石油港口等相關服務

保德國際發展(00372-HK)公布，公司之全資附屬公司PT OBOR Financial Holdings Limited與發行人千洋投資及擔保人朱濱訂立認購協議，據此，PT OBOR認購2億元千洋投資優先股，認購事項已於認購協議日期同日落實完成，且認購價已透過抵銷發行人結欠貸方的貸款支付。

千洋投資為一間於香港註冊成立的有限公司，由擔保人全資實益擁有。千洋投資持有中國附屬公司之75%股權，而中國附屬公司之主要業務為於中國西南部戰略地區提供石油港口和倉儲服務及港口相關服務，以及油品及石油化工產品貿易。

董事會認為認購事項屬低風險投資，並將為集團帶來息率與貸款利息收入相同的股息收入；讓集團可參與石油港口及倉儲業務，其中發行人集團提供獨特的石油港口及倉儲設施(有關設施策略性地位於中國西南部鄰近南亞國家之地區)；讓集團可透過提名一名董事加入各發行人集團公司的董事會參與發行人之業務管理；得到發行人及╱或擔保人在認購協議及股東協議中作出保證；讓集團在與發行人集團建立石油貿易業務關係方面建立基礎；及讓集團繼續就可能交易擁有獨家權利，同時讓中國附屬公司就其港口及倉儲設施繼續進行下一階段的產能提升，有助董事會就可能交易作進一步評估。

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