【IPO追蹤】平安好醫生連蝕兩年 IPO僅佔6.5%

中國平安保險(02318-HK)分拆持有平安好醫生的平安健康醫療科技(PAGD)今日起預路演，消息透露，公司2017年虧損由7.582億元(人民幣‧下同)，擴大至10.016億元。

公司預計2018年將產生大額虧損淨額及或會於未來繼續出現虧損及負經營現金流。

保薦人之一摩根大通估計，平安醫療2018年虧損會收窄至9.32億元，2019年再收窄至3.92億元，要到2020年才錄得首次盈利，少於1億元。該公司又估計，平安醫療2018、2019及2020年收入分別增長88.4%、71.56%及53.07%至35.2億元、60.39億元及92.44億元。

按現金流量折現值(DCF)評值，平安醫療值79億至-103億美元(約616.2-803.4億港元)。

市場消息指,平安醫療是次上市集資10億美元(約78億港元)，將於本月23日，即下周一起公開招股。《彭博》引述文件指，該公司計劃於4月23-26日推介；料將在4月26日定價；5月4日正式掛牌。

93.5%為國際配售，6.5%作公開發售，預料1手中籤率很低。(巴士的)

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