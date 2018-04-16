謝金河：誰說台灣的年輕人不優秀？

前幾天，在一場宴席中遇到大江董事長林詠翔，在短短一年內，他已由總經理升為董事長，而大江股價的三級跳更是令人驚艷。去年 4 月 21 日，我帶領一群投資朋友到屏東的大江參訪，由林詠翔親自簡報，他勾勒出大江未來的經營藍圖，讓我對這個年輕人刮目相看，我當場跟團員們說，這是生技產業的台積電，股價可以長期投資。當天大江的股價是 172.5 元，當晚我在 FB 上寫道：我們來得太晚！因為大江的股價是從 58 元漲上來的，但是，短短一年，大江的股價又漲到 478.5 元，以去年我去參訪大江的股價到現在又漲了 177.39%。印証了我有一點慧眼。



林詠翔說他 26 歲那年進大江興業，推估他今年才 42 歲。這個年輕人從基層幹起，大江的創辦人楊武男慧眼識英雄，先把總經理交給他，去年又把董事長讓給他做，在他充滿熱力的領導下，大江從上到下充滿活力。



最近在一場聚會上，有一個年輕人和我換名片，他是益航董事長郭人豪，這個年輕人也在 40 歲上下。我對益航的印象壞透了，台股在 12682 的時代，益航一度炒到 280 元，這 30 年來，益航各路人馬進進出出，屢屢傳出掏空或內缐交易的情事，現在經營權落到香港富商李明治手上，郭人豪原是會計師，也在美林等投行及私募基金待過，在益航前董事長被移送法辦後，郭人豪成為董事長。



我問他如何把益航經營起來，他說益航有 8 個事業，他去年上來把所有爛帳都打掉，努力務實經營，去年益航辦了 26 億的私募，體質好轉。他説他為了展現經營毅志力，他把全部家當全都拿來買益航的股票，我回來查了一下，郭人豪名下有益航 3.1 萬張，也許在益航仍在面額以下的時候，大家可以看看這個年輕人是不是能像大江的林詠翔般有扭轉戰局的能力？



幾天中遇到兩個 40 歲的上市櫃公司董事長，可以感受到年輕人向前推進的一股力量。



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