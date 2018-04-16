美眾議院通過法案，支持Fed單獨監管沃爾克規則

【財訊快報／陳孟朔】彭博報導，美國眾議院 13 日通過法案，支持讓美國聯準會 (Fed) 成為負責沃爾克規則的唯一監管機構，這是華爾街多年來一直在爭取的一項改變，因為業者相信這將降低其負擔。目前 Fed 與其他四個機構共同監管沃爾克規則，包括美國證券交易委員會和貨幣監理署。華爾街認為，這種情況導致重複監督，即便想要微調，遊說也很困難，因為不管做出什麼改變，都需要五個不同的監管機構達成一致。



自 2010 年多德佛蘭克法案引入沃爾克規則以來，該法規一直備受爭議。支持者表示，透過限制銀行從事自營交易以及投資對沖基金，可以減少過度的風險承擔。但反對者認為，這使得銀行過於保守，從而導致某些市場資金緊縮，流動性枯竭。



眾議院的法案得到兩黨的支持，意味著如果參議院通過類似的法案，最終得到簽署成為法律的機會很大。



沃爾克法則是由前 Fed 主席、現任美國總統經濟復甦顧問委員會主席沃爾克提出的，其核心是禁止銀行從事自營性質的投資業務，以及禁止銀行擁有、投資或發起對沖基金和私募基金。



美國總統歐巴馬於 2010 年 1 月發表談話，公開對沃爾克法則表示支持，呼籲國會將其納入一籃子金融改革法案。沃爾克法則被認為能夠有效限制銀行的業務規模和範圍，減少銀行系統性風險，防止 “大而不倒” 的道德風險再度發生。亦有人把沃爾克法則和 1933 年大蕭條之後美國通過的格拉斯 - 斯蒂格爾法案相提並論，指出二者在實質上都強調銀行應當分業經營，並且希望重建已經被《1999 年金融自由化法案》拆除的防火牆，以修補此次危機中暴露出的風險漏洞。



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