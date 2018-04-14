全台最大Buffet品花苑將收攤 雲品這樣解釋…

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 旗下品花苑宣布將於 5 月 16 日起結束營業，雲品表示，在同一個場地將以全新品牌打造極奢華宴會廳，法人認為，短時間可能會對營收有影響，但長期來看，因宴會廳的營收規模較大，有助整體業績展望。

品花苑是全台最大 Buffet，占地千坪，提供 680 個座位，主打設有 24 區的開放廚房，有 90% 以上料理為現點現做，即便是假日午晚餐也只要 980 元，比起其他北市的 Buffet 相對划算。

不過，雲品正全力積極發展宴會據點，目前擁有頤品大飯店新莊、新店和桃園三據點，更伺機找尋新的併購對象。

由於品花苑位於頤品大飯店新莊館內，法人認為，在品花苑改裝成宴會廳後，新莊據點將擁有更大的宴會廳空間，有助後市接單，可持正向看待。

以下為品花苑公告全文：

自 2018 年 5 月 16 日起，品花苑將結束營業，謝謝消費者一直以來對於品花苑的支持與愛護，未來將會以全新品牌，打造頂極奢華宴會場域，再次為大家提供優質的服務與精緻的餐飲體驗。

即日起，消費者持有的品花苑餐券將可持續使用至 5/15，結束營業後，消費者若還持有品花苑餐券，可至雲朗觀光總公司退券或至君品酒店台北雲軒西餐廳依券面價值消費抵用。

5 月 15 日前消費者若持有品花苑餐券，敬請把握機會提早預約，享用品花苑 24 處多國料理 (餐券不論逾期與否，皆可使用券面上載名之優惠內容前往消費，因 5 月 15 日為最後使用日期，故取消當日 (5/15) 公休政策)。

5 月 16 日後消費者若持有券面「優惠期間」已屆期的品花苑餐券，可選擇至雲朗觀光總公司退券，或依餐券所載之券面價值，蒞臨君品酒店台北雲軒西餐廳依消費抵用。