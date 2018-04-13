皇中國際(01683-HK)擬490萬港元購喜馬拉雅公務航空餘下49%權益

皇中國際(01683-HK)公布，于2018年4月13日(交易時段後)，買方智國環球有限公司(為公司的間接全資附屬公司)、賣方亞聯公務機有限公司及喜馬拉雅公務航空有限公司(目标公司)簽署了收購協議，據此，買方有條件同意向賣方收購目标公司49%的權益，現金代價為490萬港元。交易完成後，目标公司將成為公司的間接全資附屬公司。

目标公司為一間于香港註冊成立的有限公司并且在收購事項完成之前為公司間接持有51%權益的非全資附屬公司。目标公司及其中國附屬公司主要從事于公務機管理業務。

經考慮集團建設及配套服務業務表現及要求，以期更好地配置集團的資源，董事會決定重新分配4500萬港元，約佔公司于2015年9月進行的股份發售所得款項淨額的45%，其中2500萬港元將用作已中标的，正在進行的以及未來的集團建設及配套服務項目的營運資金;2000萬港元將用作額外營運資金和其他一般公司用途。原計劃用于潛在收購主要從事于設計、裝修及裝飾工程及補充公司現有的業務的公司及╱或業務，以擴充公司的承建能力的資金將被扣留并且╱或者由集團内部資源提供資金支持。

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