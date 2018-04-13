滬指高開低走收盤下挫0.66% 軟件服務板塊領漲

受外圍市場提振，滬深兩市今日全線高開，但盤面熱點題材并不突出，早盤表現較好的醫療和軟件等板塊漲幅紛紛回落，石油和保險等權重股震蕩下跌，兩市股指高開低走，創業板指臨近午間收盤也直接翻綠。午後，市場整體呈窄幅震蕩走勢，臨近尾盤加速下挫，地産、保險股跳水，滬指一度跌近1%。滬指收報3159.05點，跌0.66%，成交額1637億。深成指收報10687.02點，跌0.37%，成交額2327億。創業板收報1824.59點，跌0.13%，成交額881億。

盤面上，行業和題材板塊之間漲跌分化不大，但是基本上都是跌多漲少。國産軟件、煤炭、區塊鏈、無人零售、半導體等概念板塊漲幅居前，海南、黃金、造紙、化學制藥、兩桶油改革等概念板塊跌幅居前。

熱點板塊方面，軟件服務板塊再度領漲，其中，彩訊股份(300634-CN)、信息發展(300469-CN)等6股漲停，海聯訊(300277-CN)、榕基軟件(002474-CN)等多股大漲超5%。從産業看，雲計算産業進入放量落地發展期，有望成為未來兩年計算機行業的主線。

午後，煤炭股集體拉升，安源煤業(600397-CN)漲停，陝西黑貓(601015-CN)、山西焦化(600740-CN)等漲逾2%。據經濟觀察網消息，通過多方确認，此前傳言的煤炭進口限制令在4月初再度開啓。目前，福建、廣東、浙江等幾個主要煤炭進口省份均已對進口煤采取了限制措施，這是繼2017年7月國家啓動煤炭進口限制令之後第二度采取這一措施。

區塊鏈概念股大漲，科藍軟件(300663-CN)、樂心醫療(300562-CN)等股漲停，榮之聯(002642-CN)大漲7%。

從資金布局上看，近期盤面主流資金分歧較為明顯，無法形成一定的合力。這集中表現在部分資金繼續圍繞藍籌股展開，另一部分則挖掘創業板中的高彈性品種，而遊資則主攻次新股。由此，導緻短期内市場缺乏持續的投資主線，存量資金博弈間使得盤中熱點此消彼長、頻繁切換，一定程度上加劇了市場的操作難度。現階段，投資者仍需控制好倉位，多看少動，短時觀望為主。

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