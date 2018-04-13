工業4.0推手！5G加速普及「未來工廠」

【撰文：曾靉】

在產業智慧化的趨勢下，5G 之於製造業，不僅為 ICT 業者帶來最大潛力市場，更解決了產品週期快速變動下，生產不夠靈活與成本限制等痛點。 - 複製

5G 對製造業來說意味著什麼？簡單來說，未來幾年工廠裡連網設備的數量將會持續不斷的增加，因為現有的連接速度限制了裝置傳輸數據的能力，而 5G 透過增加連接速度、雲端運算能力等等，進一步實現工業自動化，提升生產靈活度、降低成本，並帶來更安全的工作環境。

愛立信的《5G 潛在商機報告》指出，在 5G 產業數位化下，製造業是為 ICT 業者帶來最大市場潛力的產業之一，目前製造業正受到多項趨勢影響，包括過度競爭，商業與產品周期的快速變動，而 5G 技術可使生產運作更有彈性、效率、安全性、而且成本更低。

目前 4G 無線網路已經極大幅度的影響我們的消費生活，而未來 5G 所帶來的穩定通訊系統，將能夠支援依賴精密儀器、對安全性要求最高的工廠，成為未來工業 4.0 的強力推手。

一座 5G 智慧工廠成型

去年 10 月諾基亞與德國工業大廠博世（Bosch）共同投入工業物聯網發展，目前雙方專注研究在 5G 低延遲的通訊特性下，如何在發生警報時，立刻停止機器的運行。

而諾基亞位於芬蘭奧盧的工廠裡，一座 5G 智慧工廠的概念也正在成形。「我們正在打造一座未來工廠。」在《富比士》（Forbes）雜誌報導中，諾基亞奧盧工廠主管桑卡里（Erja Sankari）解釋了他們正在做的事，「工業 4.0 包括提升自動化、生產力以及數據使用。」

在這個基地台工廠中，是以自動化為基礎，實際上諾基亞工廠已經採用物聯網（IoT）技術，透過溫、濕度等感應器，打造工廠自動化環境。另外則是導進了工業機器人，協助組裝與包裝產品。但機器人只是自動化的一環，諾基亞也必須要改變產品的設計，讓製造流程本身也適用於自動化製造流程。例如，原先要用好幾種螺絲組裝的基地台，將其重新設計成只用一種螺絲釘。

未來，諾基亞的目標是要做到「無人工廠」，目前這座工廠有三名操作人員，但現階段已導入協作機器人，透過智慧化管理，讓機器獲取更好的數據，最終要做到用機器人管理機器人。而這樣的願景需要透過 5G 實現，「5G 的低延遲跟高速可以支援協作機器人，隨著無線上網能力的提升，我們正在打造一個工廠平台。」桑卡里表示。

他也指出，5G 也能為工廠帶來一個現有技術下無法做到的事，就是能讓工廠內部的空間規劃更有彈性，因為在不需要有線上網的情況下，要重新移動工廠內的設備與規劃廠區配置，都會變得更加容易。另一方面，這個智慧工廠未來的人力需求也不同於過去的工廠，員工不再是傳統的作業員，可能變成是工程師、資料科學家等技術人才。

帶動市場成長，製造業巨變的開端

雖然諾基亞已預想了未來智慧工廠願景，但實際上 5G 將為現階段的工廠帶來什麼影響，仍要等待 5G 標準制訂完成，加上考量到導入成本等問題，預期要 2020 年後才能逐漸看到效益。

根據市場研調機構 HSRC 的預測，2023 年工業 4.0 市場規模將會達到 2,140 億美元。不只諾基亞，看好這一塊市場的，還包括美國電信商 AT&T 與晶片商高通（Qualcomm）、華為等業者。AT&T 物聯網方案業務副總裁特羅亞諾（Mike Troiano）在接受外媒《FierceWireless》採訪時便指出，「製造業在未來十年內將發生巨大的變化。」

另外，高通今年就展示一款採用 5G NR 的工業乙太網路，能透過無線網路運行工業乙太網路；華為成立連網工廠研究小組 Wireless X Labs，研究無線技術如何降低網路建設和維護成本。可以預期的是，未來工業市場仍將持續增長，而現階段廠商都在思索的問題，是如何利用 5G 開拓製造業的更多價值。

＊尊重智慧財產權，如需轉載請聯繫《數位時代》​：

來源：《數位時代》 2018 年 4 月

更多精彩內容請至 《數位時代》