港幣3個月期Hibor攀升4個基點 創逾四個月最大升幅

彭博社報導指出，港幣 3 個月期銀行間同業拆息 (Hibor) 利率創逾四個月來最大升幅，因香港金管局出手干預匯市。根據香港銀行公會的定價顯示，週五港幣 3 個月期 Hibor 攀升 4 個基點，至 1.21496%，為去年 11 月 29 日來最大上揚。



港幣隔夜 Hibor 上揚 5 個基點，至 0.10857%，為 3 月 29 日以來最大上揚；港幣 1 個月期 Hibor 揚升 6 個基點，至 0.84625%，為 3 月 27 日來最大上揚；港幣 1 年期 Hibor 上漲不到 1 個基點，報 2.02321%，為 2008 年 12 月以來的高點。



港幣現匯持穩，香港時間 11：36 報 7.8499 港幣兌 1 美元，處於 7.75-7.85 港幣的區間弱端，仍舊逼近香港金管局弱方保證水準。



由於港幣兌美元匯價多次跌至 7.85 弱方兌換保證水準，香港金管局週四晚間在倫敦首先向市場買入總值 8.16 億的港幣，是 2005 年推出強弱方兌換保證後，13 年來首次在弱方保證價位進行操作。



隨後金管局在紐約交易時段在市場再度買入 24 億 4200 萬港幣，連同倫敦買入的 8 億 1600 萬港幣，總共買入 32 億 5800 萬港幣，銀行體系結餘下週一會下跌至 1765 億港幣。



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