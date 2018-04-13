恆指三萬一點又得而復失 銀行股上揚

港股今早隨外圍股市反彈而高開245點，再次收復31000點，其後升幅收窄，恆生指數最新報30954點，升123點；國企指數最新報12333點，升44點。
金管局再度從市場承接港元沽盤，合共買入逾32億港元，今早銀行股表現不俗，匯豐控股(00005-HK)最新報76.25元，升1.1%，恆生銀行(00011-HK)最新報189.9元，升0.5%，東亞銀行(00023-HK)最新報32.4元，升0.3%，中銀香港(02388-HK)最新報37.65元，升1.5%。
本地銀行結餘從下周起縮減至低於1700億元，新鴻基地產(00016-HK)最新報129.2元，跌0.2%，長實集團(01113-HK)最新報66.75元，升0.2%，新世界發展(00017-HK)最新報11.48元，升0.2%，恆基地產(00012-HK)最新報51.8元，跌0.1%。
中資金融股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.19元，升0.9%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.89元，升0.7%，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報84.75元，升0.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.95元，無升跌。
科技股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報413.8元，升0.1%，易鑫集團(02858-HK)最新報4.54元，升0.9%，閱文集團(00772-HK)最新報71.6元，跌0.3%，眾安在線(06060-HK)最新報59.65元，升0.7%。
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