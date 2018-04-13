【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，因特朗普暗示可能不會很快對? 利亞實施軍事行動舒緩了地緣政治的風險。道瓊斯指數上升 1.2% 至 24,483 點；標準普爾指數上升 0.8% 至 2,664 點；納斯達克指數上升 1.0% 至 7,140 點。

油價週四上升，因 OPEC 表示全球原油供應過剩的情況實際上已經消除了 90%，而且減產協議預期將延長至 2019 年。紐約 5 月期油上升 0.4% 至每桶 67.07 美元。金價下跌，因美元上升。紐約 6 月期金下跌 1.3% 至每盎司 1,341.9 美元。

香港和內地股市週四下跌。中東地緣政治風險升溫推高油價，油氣開採股隨之大漲，中海油（883.HK）及中石油（857.HK）股價分別上升 3.7% 及 2.9%；煤炭股受壓，其中兗州煤業（1171.HK）下跌 4.7%；物業管理股亦走低，綠城服務（2869.HK）股價下挫 5.1% 領跌。個股方面，俄羅斯擬為俄鋁（486.HK）提供短期流動性及其他支持，公司股價上漲 6.3%。恒生指數下跌 0.2% 至 30,831 點，國企指數下跌 0.3% 至 12,289 點，香港股市成交金額減少 24.1% 至 1,010 億港元。上證綜合指數下跌 0.9% 至 3,180 點，滬深兩市成交金額減少 11.3% 至人民幣 4,268 億元。中國將公布進出口數據。

◆ 行業及公司新聞

◇ 莎莎國際（178.HK）公佈 2018 財年第四季（截止 3 月 31 日）營業額 22.9 億港元，同比增加 14.4%，當中港澳市場營業額按年上升 17.8% 至 18.9 億港元，同店銷售錄得同比上升 15.1%。第四財季銷售狀況較首三財季大幅改善（首三財季營業額按年增長 3.4%，其中港澳市場營業額同比上升 4.5%，同店銷售持平）。

◇ 鞍鋼（347.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年第一季股東應佔溢利將按年提升 48.7% 至人民幣 15.9 億元（利潤總額同比急增 91.4% 至人民幣 21.1 億元），主要受惠於公司產量實現新突破，產品結構不斷優化，生產成本降低，及契約化經營激發經營動力令效益、效率雙提升。

◇ 裕元（551.HK）及寶勝（3813.HK）於昨天召開電話會議，前者製造業分部收入於 2018 年或將錄得中單位數跌幅，而毛利率預期將較 2017 年之 21% 略有下降，但預期高於 20%，息稅前溢利率將因毛利率下降而錄得相同跌幅，而有效稅率預期將從 2017 年低於 10% 上升至 2018 年高於 10%，但公司預期 2018 年每股股息與 2017 年相當；後者 2018 年收入或將錄得低雙位數增長（2018 年第一季增速約 18%），而由於將繼續積極的存貨撥備，毛利率預期將與 2017 年相若，而經營溢利率則預期將介乎 3.5%-4.0%（2017 年：4.1%），融資成本將繼續上升，但有效稅率或略有下降。市場均下調了兩家公司之盈利預測，現價分別相當於前者及後者 2018 年預測市盈率為 11.7 倍及 11.6 倍。

◇ FAST RETAILING（6288.HK）發佈 2018 財年上半年（截止 2018 年 2 月 28 日）業績，收益 11,868 億日圓，同比增長 16.6%（首財季：16.7%），股東應佔溢利 1,042 億日圓，按年上升 7.1%（首財季 12.7%），建議派發中期股息每股 200 日圓，同比增加 14.3%。公司上調 2018 財年全年收益預期至 21,100 億日圓，同比增加 13.3%（此前預期同比增長 10.1% 至 20,500 億日圓），股東應佔溢利上調至 1,300 億日圓，按年提高 9.0%（此前預期按年增長 0.6% 至 1,200 億日圓），預計全年股息合共每股 400 日圓，同比增加 14.3%（此前預期與 2017 年持平於每股 350 日圓）。公司股份將於今天復牌。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)