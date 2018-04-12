面板、LED大廠加持8月觸控展 首度新增Micro LED主題區

Micro LED 及 Mini LED 吸引面板及 LED 廠商競相投入，今年 8 月底將登場 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展更首度新增 Micro LED 主題展區，台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 今 (12) 日透露，LED 龍頭大廠晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW)、聚積 (3527-TW)、崇越 (5354-TW) 將首度參展，展示 Micro LED /Mini LED 相關產品與解決方案。

TDUA 指出，去年參展家數 342 家，攤位數 978 個，參觀人數 30164 人，展覽期間各產業高峰論壇有近 100 名重量級講師參與，吸引 2272 名論壇參與者，且吸引日本、中國大陸、泰國、馬來西亞等海外買主來台採購，國別高達 44 國，商機採購媒合會場次超過 140 場，創造超過 100 億美元商機；預估今年參展家數超過 350 家，攤位數超過 1000 個，成長逾 5%，參觀人數逾 35000 人。

TDUA 表示，今年展期自 8 月 29 日起一連舉辦 3 天，展示項目首度新增「Micro LED/Mini LED 產品與解決方案」、「高機能薄膜」、「高機能玻璃技術與應用主題館」、「環境監控與實驗室儀器主題館」等多項主題專區。

TDUA 強調，今年首度新增「Micro LED /Mini LED 產品與解決方案」主題展區，將針對 Micro LED Display 的產品、解決方案、關鍵零組件、製程材料、生產設備 (特別是巨量移轉設備)、 AOI 檢測設備、驅動 IC 晶片等作主題展出，讓對 Micro LED Display 有興趣的廠商能夠一次採購完成。

今年除面板大廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、華映 (2475-TW) 等大廠參展外，LED 龍頭大廠晶電、隆達及聚積、崇越也將首度在 Touch Taiwan 亮相，展示 Micro LED /Mini LED 相關產品與解決方案。