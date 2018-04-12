【亞洲投顧】亞洲投顧 股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

大盤區間震盪，法人期權避險重

今天大盤量縮下跌，多方持續控盤，不過沒有站穩 11000 點，大盤回到 10750 點至 11000 點區間震盪，站穩 11000 點多方才會強勢攻擊，操作就是按照規劃，不要被盤面影響。目前操作不用太過積極，控制好持股比例 5~7 成左右。觀察低點 10750 點，不要被跌破都是多方控盤，多方目標 11120 點；如果再跌破 10750 點容易回測 10638 點，出現此訊號就要優先考量風險情況。



盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，降低持股，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；先前龍哥帶會員佈局 2454 聯發科和 6274 台燿，都創高；看看強哥 - 2481 強茂，大盤震盪下跌，強哥持續創新高；分享很久的 3545 敦泰和 5483 中美晶以及 8112 至上甚至 2492 華新科，都創高，剛整理完成，股價都還有往上的空間，這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？龍哥準備佈局新主力股，大家一起來迎接行情。

今天外資期貨多單減少 7009 口，自營商期貨空單減少 2056 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單連續減少，賣權增加較多，自營商選擇權短線偏空佈局，昨天就請大家要小心盤中快速回測，結果今天果然回測，盤後空方籌碼較多，要留意繼續回測支撐。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 2454 聯發科，完成中繼型態之後，回測頸線支撐，再度帶量攻擊轉強，這就是標準的多方節奏。操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。



【籌碼穩定股，輪流創高】

2454 聯發科，5483 中美晶，6488 環球晶，2492 華新科

3545 敦泰，3034 聯詠，3533 嘉澤，8112 至上，3026 禾伸堂

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估