【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6141 柏承) 亮燈漲停板，波段大漲 ( 80% ) 囉。

今天大盤開高走低，終場下跌 18 點，以 10955 點作收，量能為 1090 億元。

重點持股報告。

(3265 台星科) 股價創波段新高啦。老師也順勢帶領會員獲利出脫一半持股，持續將獲利放口袋。太棒了獲利不斷。

(5425 台半) 股價再創收盤新高。

(6613 朋億) 股價再創波段新高。

(9941 裕融) 股價再創波段新高，老師一樣順勢獲利賣出一半持股，會員持續再賺。太棒了，獲利一檔接一檔。

(5483 中美晶) 股價連續兩天創高，今天則持續再創收盤新高。

(4174 浩鼎) 股價創波段新高。

(6141 柏承) 股價亮燈漲停板，波段大漲 ( 8 0 % ) 啦。今天我們的木白柏 (柏承) 油門持續加壓，持續發動攻勢，股價再度豪邁的往上表態，今天直接帥氣的亮燈漲停板啦。恭喜會員們的獲利持續向上提升，在漲停板的帶動之下，股價波段上漲 ( 8 0 % ) 囉，會員們往 ( 翻倍 ) 邁進囉。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、9941 裕融、5425 台半、6613 朋億、4174 浩鼎、3265 台星科、5483 中美晶。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)